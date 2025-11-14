'Sân bay Gia Bình sẽ tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô'

Bộ trưởng Xây dựng cho biết sân bay Gia Bình sẽ tạo cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội, giảm tải cho Nội Bài và tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô.

Sáng 14/11, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh.

Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa đến năm 2050.

Tổng vốn đầu tư sân bay khoảng 196.370 tỷ đồng, gồm 141.230 tỷ đồng giai đoạn một và 55.140 tỷ đồng giai đoạn hai, sử dụng vốn của nhà đầu tư, gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh đây là công trình mang tính biểu tượng quốc gia và đã được Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương. Dự án giữ vai trò thúc đẩy cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Ông cũng cho biết sân bay Gia Bình là bước đi chiến lược góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình trung tâm kép, tương tự một số đô thị lớn như London (Anh) hay Tokyo (Nhật Bản). Sân bay sẽ hỗ trợ Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể mở rộng, đồng thời là một trong các công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Sân bay giữ vai trò bổ trợ chiến lược cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng; tạo động lực phát triển cho công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ. Dự án đồng thời có ý nghĩa quan trọng với quốc phòng, an ninh và các sự kiện đối ngoại.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chính phủ định hướng Gia Bình đáp ứng chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững; phục vụ khai thác lưỡng dụng, đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao và hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax.

Sân bay phấn đấu nằm trong nhóm có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo Hội đồng sân bay quốc tế, là cửa ngõ hàng không miền Bắc và trung chuyển hành khách, hàng hóa, đồng thời là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Gia Bình được quy hoạch hai cặp đường cất hạ cánh song song, cách nhau 1.800 m để bảo đảm khả năng cất hạ cánh độc lập. Giai đoạn đến năm 2030 xây dựng sân đỗ máy bay trước nhà ga VIP, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và khu bảo dưỡng đáp ứng khoảng 83 vị trí đỗ. Giai đoạn đến năm 2050 mở rộng khu đỗ của nhà ga hành khách và hàng hóa, đáp ứng khoảng 123 vị trí.

Nhà ga hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, tối ưu công năng khai thác và tổ chức không gian hợp lý nhằm phục vụ lưu lượng lớn. Sân bay sẽ kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia, vùng và tỉnh; Hà Nội kết nối trực tiếp qua đường cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Dự án cần gần 1.900 ha đất, dự kiến ảnh hưởng khoảng 7.100 hộ dân.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí sự cần thiết của dự án nhưng đề nghị làm rõ tính khả thi của mô hình "sân bay kép", đặc biệt về phân bổ lưu lượng hành khách, hàng hóa và quản lý vùng trời bay.

Cơ quan thẩm tra cũng đồng tình với đề xuất cơ chế đặc biệt để di dời di tích lịch sử - văn hóa, đồng thời yêu cầu làm rõ việc công nhận lại di tích sau di dời, bảo đảm yếu tố gốc và giá trị lịch sử văn hóa.

Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ quy định rõ trách nhiệm, thời hạn, cơ chế báo cáo và hậu kiểm đối với UBND tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai thủ tục đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm minh bạch.

Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào 5/12 và dự kiến thông qua ngày 11/12.

Sơn Hà