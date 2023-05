Sa Pa đón lượng khách cao nhất lịch sử

Lào CaiTrong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, Sa Pa ước đón 103.000 lượt khách, bằng 105% so cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Trưởng phòng Thông tin và Văn hóa Sa Pa, Hoàng Thị Vượng, xác nhận với VnExpress thông tin trên. Theo số liệu tổng hợp từ các điểm du lịch trên địa bàn, tổng lượt khách từ 29/4 đến 3/5 ước đạt 103.000 lượt, bằng 105% so cùng kỳ 2022 và cao gần 1,3 lần so với trước dịch năm 2019 (81.000 lượt). Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng doanh thu ước đạt trên 335.000 tỷ đồng, bằng 120% so cùng kỳ 2022 và gấp 1,4 lần so 2019.

Bà Vượng nhận định có hai lý do giúp Sa Pa đón lượng khách dịp 30/4 cao nhất từ trước đến nay. Một trong số đó là người dân được nghỉ dài (5 ngày) kéo theo xu hướng lựa chọn những điểm đến có nhiều hoạt động và gần các thành phố lớn. Bên cạnh đó, Sa Pa có nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các sự kiện văn hóa đậm bản sắc dân tộc, tạo hiệu ứng hút khách.

Khách du lịch tham dự lễ hội Hoa hồng 2023 tại Sa Pa. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

5 ngày nghỉ lễ, thị xã Sa Pa diễn ra ba hoạt động chính: Lễ hội hoa hồng và Festival đường phố với chủ đề "Mộng mỵ Sa Pa", Ngày hội khám phá di sản văn hóa dân tộc Dao năm 2023, Không gian trưng bày WOW Sa Pa.

Theo số liệu thống kê của thị xã, năm nay du khách có xu hướng đi tham quan, trải nghiệm nhiều tại các điểm du lịch cộng đồng. "Đây là một tín hiệu vui về việc phân phối lượng khách trên địa bàn xã", bà Vượng nói.

Tỷ lệ kín phòng khách sạn trong ba ngày đầu tiên là 95%, chủ yếu ở phân khúc trung - cao cấp. Các điểm du lịch cộng đồng, công suất bình quân đạt 65%, trong đó đông nhất tại xã Tả Van và Mường Hoa.