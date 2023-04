Sa Pa tổ chức lễ hội hoa hồng lớn nhất từ trước đến nay

Lào CaiDu khách đến Sa Pa trong kỳ nghỉ 30/4 sẽ được chiêm ngưỡng hàng triệu bông hồng từ hơn 150 giống hoa trên thế giới.

Lễ hội hoa hồng năm nay được tổ chức từ 27/4 đến 30/5 tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam với diện tích 50.000 m2. Đây là khu vực chính của lễ hội với 300.000 gốc hồng cùng hàng triệu bông đang vào độ đẹp nhất.

Năm nay, ban tổ chức đem tới 150 giống hoa từ khắp thế giới. Một số giống hoa đặc biệt nhất có thể kể đến là Juliet, Black Baccarat, Rouge Royale, Spirit of Freedom, Society - giống hồng được mệnh danh nữ hoàng huyền bí. Đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện có quy mô lớn chưa từng có tại thị xã Sa Pa.

Tại thung lũng hoa hồng, hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm văn hoá Tây Bắc sẽ được trình diễn như biểu diễn thời trang bằng hoa hồng kết hợp múa xòe hoa tại sân khấu, trích đoạn đám cưới người Dao...

Ngoài ra, du khách ghé thăm trung tâm thị xã Sa Pa cũng được trải nghiệm lễ hội đường phố với màn diễu hành được thực hiện bởi 750 diễn viên là nghệ nhân dân gian và người dân Sa Pa cùng 34 chiếc xe trang trí bằng hoa hồng.

Ông Đỗ Văn Tân, Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, kỳ vọng lễ hội hoa hồng và lễ hội đường phố sẽ trở thành điểm nhấn trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè và trước mắt là kỳ nghỉ 30/4.

Dịp 30/4 năm nay, Sa Pa dự kiến đón khoảng 180.000-200.000 khách tới tham quan, lưu trú. Con số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Hiện công tác chuẩn bị đón khách cơ bản đã hoàn tất. UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Hiệp hội Du lịch Sa Pa và các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo công tác quản lý giá, an ninh trật tự, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

