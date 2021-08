Runner nam bỏ cuộc nhiều hơn nữ ở đường chạy Olympic Tokyo

Nội dung thi đấu marathon dành cho nam ở Olympic Tokyo chứng kiến 28% vận động viên bỏ cuộc, trong khi ở cuộc đua của nữ chỉ là 15%.

Đường chạy Olympic marathon ở công viên Sapporo có sự góp mặt của 98 nữ và 106 nam vận động viên, diễn ra trong 2 ngày. Tất cả đều hướng về chiếc huy chương vàng danh giá. Tuy nhiên điều kiện thời tiết không lý tưởng khi nhiệt độ lên đến 35 độ C và độ ẩm 85%, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều người DNF (did not finish) - không hoàn thành mục tiêu.

Cụ thể, ở đường chạy của nữ, 15 vận động viên DNF, trên tổng số 98 người. Một ngày sau, 30 vận động viên DNF ở đường chạy dành cho nam. Trong đó có ba chân chạy được yêu thích đến từ Ethiopia là Shura Kitata - vô địch Marathon London 2020, Leslisa Desisa - vô địch thế giới 2019 và Sisay Lemma.

Các vận động viên nam thi đấu ngày 8/8. Ảnh: AFP.

Điều đáng chú ý là tất cả các ca DNF đều không hoàn toàn do vấn đề thời tiết. Họ chủ yếu gặp các vấn đề với chấn thương và sự khắc nghiệt vì phải tranh đua với những vận động viên hàng đầu thế giới.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, nội dung marathon ở Sapporo chứng kiến số lượng chân chạy DNF cao nhất kể từ thế vận hội năm 1912 ở Stokholm, nơi có tới một nửa bỏ cuộc vì thời tiết nóng.

Những gì diễn ra ở Sapporo có phần giống với giải vô địch marathon thế giới 2019 ở Doha, Qatar. Các vận động viên đã phải xuất phát từ lúc 4 giờ sáng để tránh cái nóng vùng Vịnh. Nhiệt độ lúc đó lên tới 30 độ C, với độ ẩm 90%. Lyndsay Tessier, chân chạy người Canada về đích trong top 10 cho biết, điều kiện thời tiết như vậy khiến anh phải chạy chậm hơn kế hoạch từ 15 đến 20 giây mỗi km. Cuộc đua này cũng chứng kiến 18 trong số 73 nam và 28 trong số 68 nữ DNF.

Ở một thống kê rộng hơn tại Toronto Waterfront Marathon và Boston Marathon từ năm 2017 đến năm 2019, cả hai cuộc đua có tỷ lệ hoàn thành trung bình ít nhất là 95%, với cả nam và nữ. Nhưng tỷ lệ nam giới DNF vẫn nhiều hơn nữ vì 55 đến 60% số người tham gia là nam.

London, Berlin hay New York Marathon cũng có những thống kê tương tự như Boston Marathon. Riêng năm 2019, New York Marathon thiết lập tỷ lệ vận động viên về đích hợp lệ cao nhất, tới 99% trong số 54.217 người tham dự.

Thành Dương (theo Running Magazine)