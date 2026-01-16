Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh nhằm tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng và hỗ trợ chính quyền nắm bắt kịp thời dư luận xã hội.

Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận (app TGDV). Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt ứng dụng.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận cung cấp thông tin chính thống về chính sách, chủ trương của Đảng, đồng thời là kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần hoàn thiện chủ trương chính sách, kiến tạo phát triển.

Bên cạnh tin tức và hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, ứng dụng tích hợp nội dung đa phương tiện như video, hình ảnh, podcast, cùng nhiều tiện ích như thăm dò dư luận, phản ánh kiến nghị, học tập số, lý luận chính trị, báo cáo viên, tra cứu phạt nguội. Ứng dụng có trợ lý ảo giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thuận tiện tra cứu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu bấm nút ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, sáng 16/1. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận không chỉ là sự kiện công nghệ mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số. Ứng dụng ra đời trong bối cảnh cần tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn ứng dụng trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. Đây cũng là công cụ hỗ trợ công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát hiện sớm vấn đề mới, nhạy cảm phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đúng, trúng, hiệu quả.

Ông đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận vận hành hiệu quả ứng dụng, tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, không chỉ đưa thông tin một chiều mà tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng và tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Giao diện ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh. Ảnh: Ngọc Thành

