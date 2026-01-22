Quy trình bầu Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Đại hội XIV sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư theo quy chế bầu cử trong Đảng.

Bầu Ban Chấp hành Trung ương

Đại hội Đảng XIV đang diễn ra tại Hà Nội sẽ tiến hành một trong những nội dung quan trọng nhất là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Cơ cấu dự kiến gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các bước được thực hiện theo quyết định 190 ngày 10/10/2024 về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trước khi bỏ phiếu, Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo Đại hội về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới do Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới do khóa trước chuẩn bị. Các đại biểu thực hiện quyền ứng cử, đề cử hoặc xin rút. Đại hội xem xét, quyết định với các trường hợp ứng cử, được đề cử hoặc xin rút trước khi chốt danh sách và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng XIV gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ảnh: Giang Huy

Bầu Bộ Chính trị

Sau khi ra mắt, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo chủ chốt. Tại đây, Đoàn Chủ tịch trình đề án và số lượng Ủy viên Bộ Chính trị để Trung ương thảo luận.

Tiêu chuẩn với Ủy viên Bộ Chính trị được nêu chi tiết tại Quy định 365/2025. Nhân sự phải là những cá nhân tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức và trí tuệ; không bị chi phối bởi lợi ích nhóm hay sức ép bên ngoài. Đặc biệt, ứng viên cần am hiểu sâu sắc mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng, an ninh và có khả năng xây dựng chiến lược dài hạn cho đất nước.

Bên cạnh đó, nhân sự phải là Ủy viên Trung ương chính thức trọn một nhiệm kỳ; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh hoặc trưởng ban, bộ, ngành, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Nếu công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Về quy trình, Hội nghị sẽ xem xét danh sách chuẩn bị của khóa trước. Tiếp đó, các Ủy viên Trung ương thực hiện quyền ứng cử, đề cử và thảo luận tại tổ. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách, báo cáo những trường hợp xin rút và chốt danh sách bầu cử. Bước cuối, Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách, số lượng và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Bộ Chính trị khóa XIV sẽ có 17-19 Ủy viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Bầu Tổng Bí thư

Quy trình bầu Tổng Bí thư được thực hiện ngay tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo về yêu cầu tiêu chuẩn và giới thiệu nhân sự do Trung ương khóa trước chuẩn bị, cùng ý kiến của Bộ Chính trị khóa mới và kết quả giới thiệu từ Đại hội để Hội nghị tham khảo. Sau đó, Trung ương họp tổ thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách, trình Hội nghị biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Nhân sự Tổng Bí thư phải đạt các tiêu chuẩn cơ bản sau: Là người có uy tín cao, là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân; có tư duy lý luận sắc sảo, kiến thức toàn diện và "bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, quốc gia, dân tộc"; phải kinh qua chức vụ Bí thư tỉnh, thành phố hoặc Trưởng ban, Bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội. Ảnh: Giang Huy

Bầu Ban Bí thư

Sau bầu Tổng Bí thư, Tổng Bí thư khóa mới thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Bí thư. Quy trình bầu cử diễn ra tương tự với các bước: thảo luận, ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử.

Ngoài các Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu, một số thành viên Ban Bí thư do Bộ Chính trị phân công theo quy định.

Ban Bí thư duy trì 11-13 Ủy viên. Số lượng này cơ bản giữ nguyên như các khóa gần đây.

