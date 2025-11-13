Quỹ Hy vọng và Uniqlo hỗ trợ bão lũ ở Huế

TP HuếUniqlo tài trợ 500 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ các bệnh nhi và một trường học bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt cuối tháng 10.

Sáng 13/11, đại diện Uniqlo Việt Nam và Quỹ Hy vọng (Hope) đã đến thăm, tặng quà 100 bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, đã trao tận tay mỗi em hai triệu đồng tiền mặt.

"Đây là nguồn động viên tinh thần, giúp các em cùng gia đình thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Chúng tôi hy vọng các em sẽ sớm hồi phục", ông Akiyama Naoki chia sẻ.

Ông Akiyama Naoki cùng Quỹ Hope tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, trong giai đoạn Huế bị ngập nặng, Uniqlo cũng hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đồng (gồm sữa, nước, giấy vệ sinh, bánh) cho Bệnh viện Trung ương Huế để hỗ trợ bệnh nhân và y bác sĩ bị cô lập.

Cùng ngày, đoàn đến Trường Tiểu học Thủy Biều (phường Thủy Xuân), trao 342 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó, Uniqlo đóng góp 200 triệu đồng, số còn lại do độc giả VnExpress và các đối tác của Quỹ Hy vọng chung tay.

Trong đợt lũ cuối tháng 10, các phòng học ở trường Thủy Biều bị ngập hơn 1,5 m, làm hư hỏng nhiều máy móc, bàn ghế. Hơn 30 m tường rào của trường bị đổ sập.

Đại diện trường Tiểu học Thủy Biều nhận hỗ trợ 342 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng và Uniqlo Việt Nam. Ảnh: Võ Thạnh

Bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng, trân trọng sự đồng hành kịp thời của Uniqlo, coi đây là biểu tượng của "tình người và niềm tin, lan tỏa tinh thần vì một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Đây là lần thứ hai trong năm Uniqlo đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, đơn vị đã đóng góp một tỷ đồng sửa chữa trường học ở miền núi phía Bắc và miền Trung, đồng thời trao tặng hơn 1.350 trang phục tại Nghệ An và 2.000 trang phục cho người dân vùng lụt ở Huế.

Võ Thạnh

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây: