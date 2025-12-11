Quốc hội yêu cầu sớm lập sàn giao dịch vàng

Quốc hội giao Chính phủ có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng.

Nghị quyết tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn được Quốc hội thông qua sáng 11/12.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp và lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng.

Trước đó, các đại biểu đề nghị cần có giải pháp để ổn định thị trường này. Một số ý kiến góp ý thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, cho phép đưa mặt hàng này vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa hoặc lập sàn trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thời gian qua, để ổn định thị trường, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra. Từ 10/10, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng được xóa bỏ.

Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa giao dịch, giúp Chính phủ quản lý được thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Sang giai đoạn hai, cơ quan quản lý sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Ở giai đoạn cuối cùng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh sẽ xuất hiện và kết nối với quốc tế.

Cũng theo nghị quyết, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh triển khai chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội.

Với lĩnh vực công thương, Chính phủ được đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, than, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Nghị quyết đưa ra mục tiêu hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân và vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào 2027.

Anh Tú