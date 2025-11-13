Quốc hội giao mục tiêu GDP 2026 tăng từ 10%

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được Quốc hội giao từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.

Sáng 13/11, với trên 90,5% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026.

Quốc hội quyết nghị tăng trưởng kinh tế năm sau phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Lạm phát kiểm soát ở mức khoảng 4,5%.

Các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra tăng so với con số ước đạt năm nay, với tăng trưởng kinh tế trên 8% và GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD.

Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ được yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành linh hoạt và mở rộng hợp lý, có trọng điểm.

"Dòng vốn tín dụng cần hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro", Nghị quyết của Quốc hội nêu.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2026, sáng 13/11. Ảnh: Media Quốc hội

Đồng thời, Chính phủ cũng được yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán; chống thất thu thuế, nhất là từ kênh thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ.

Nợ công và bội chi ngân sách cần được kiểm soát, để tận dụng dư địa huy động nguồn lực, trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư một số công trình trọng điểm.

Về đầu tư công, Quốc hội yêu cầu khắc phục các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu 2026, nhất là với dự án quan trọng, chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần sớm đưa vào vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới ở một số địa phương.

Về hạ tầng, theo Nghị quyết, Chính phủ được giao đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM. Đồng thời, giai đoạn 2 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng cần được nghiên cứu triển khai, đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay Gia Bình. Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương triển khai cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai.

Với hạ tầng năng lượng, Chính phủ cũng được yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút, triển khai các dự án năng lượng quan trọng và đảm bảo tiến độ của hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; cũng như mở rộng không gian phát triển mới (biển, vũ trụ, kinh tế tầm thấp, không gian ngầm...).

15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 Quốc hội giao:

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 1 GDP Phấn đấu từ 10% trở lên 2 GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD 3 Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP 24,96% 4 Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4,5% 5 Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 8,5% 6 Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 25,3% 7 Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 29,5% 8 Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị Giảm 1-1,5 điểm % 9 Tỷ lệ hộ nghèo Giảm 0,8-1% 10 Số bác sĩ trên 10.000 người 15,3 11 Số giường bệnh trên 10.000 người 34,7 12 Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 95,5 % 13 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới Tối thiểu 15% 14 Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 95% 15 Tỷ lệ khu công nghiệp, chế xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn 95%

Anh Tú