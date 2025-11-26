Quốc gia nào đăng cai SEA Games nhiều nhất?

Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đăng cai SEA Games nhiều nhất vào tháng 12 năm nay. Bangkok từng 3 lần tổ chức SEAP Games vào các năm 1959, 1967 và 1975. Khi đại hội đổi tên gọi như hiện tại, người Thái làm chủ nhà vào các năm 1985, 1995, 2007.
Thái Lan là quốc gia đầu tiên không tổ chức Đại hội tại thủ đô, khi Chiang Mai và Nakhon Ratchasima lần lượt đăng cai SEA Games 18 và 24. Năm 2025, Vùng thủ đô Bangkok, Chonburi cùng Songkhla sẽ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đăng cai SEA Games nhiều nhất vào tháng 12 năm nay. Bangkok từng 3 lần tổ chức SEAP Games vào các năm 1959, 1967 và 1975. Khi đại hội đổi tên gọi như hiện tại, người Thái làm chủ nhà vào các năm 1985, 1995, 2007.
Thái Lan là quốc gia đầu tiên không tổ chức Đại hội tại thủ đô, khi Chiang Mai và Nakhon Ratchasima lần lượt đăng cai SEA Games 18 và 24. Năm 2025, Vùng thủ đô Bangkok, Chonburi cùng Songkhla sẽ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
Malaysia từng 6 lần đăng cai sự kiện cấp độ khu vực. Thành phố Kuala Lumpur là chủ nhà của SEAP Games 1965 và 1971. Nơi đây cũng tổ chức kỳ đại hội đầu tiên kể từ khi đổi tên. SEA Games đã đến với Malaysia vào các năm 1977, 1989, 2001 và 2017. Hai lần đăng cai trong thế kỷ 21 cũng là hai lần hiếm hoi họ xếp đỉnh bảng tổng sắp huy chương. Vào năm 2027, Kuala Lumpur sẽ cùng các bang Johor, Penang và Sarawak tổ chức SEA Games 34.
Malaysia từng 6 lần đăng cai sự kiện cấp độ khu vực. Thành phố Kuala Lumpur là chủ nhà của SEAP Games 1965 và 1971. Nơi đây cũng tổ chức kỳ đại hội đầu tiên kể từ khi đổi tên. SEA Games đã đến với Malaysia vào các năm 1977, 1989, 2001 và 2017. Hai lần đăng cai trong thế kỷ 21 cũng là hai lần hiếm hoi họ xếp đỉnh bảng tổng sắp huy chương. Vào năm 2027, Kuala Lumpur sẽ cùng các bang Johor, Penang và Sarawak tổ chức SEA Games 34.
2029 sẽ đánh dấu lần thứ năm Singapore làm chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đảo quốc Sư tử từng tổ chức SEAP Games vào năm 1973, sau đó là các kỳ SEA Games vào năm 1983, 1993 và 2015.
Những dịp Đại hội tại Singapore luôn được đánh giá cao về công tác tổ chức và truyền hình. Thậm chí, tại SEA Games 28, quốc gia này đi tiên phong trong việc phát sóng miễn phí các môn thể thao trên YouTube. Đó cũng là lần duy nhất họ góp mặt trong top 3 bảng tổng sắp huy chương kể từ khi Đại hội đổi tên.
2029 sẽ đánh dấu lần thứ năm Singapore làm chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đảo quốc Sư tử từng tổ chức SEAP Games vào năm 1973, sau đó là các kỳ SEA Games vào năm 1983, 1993 và 2015.
Những dịp Đại hội tại Singapore luôn được đánh giá cao về công tác tổ chức và truyền hình. Thậm chí, tại SEA Games 28, quốc gia này đi tiên phong trong việc phát sóng miễn phí các môn thể thao trên YouTube. Đó cũng là lần duy nhất họ góp mặt trong top 3 bảng tổng sắp huy chương kể từ khi Đại hội đổi tên.
Philippines sẽ phải chờ đến tận năm 2033 để sánh ngang thành tích với Singapore. Quốc gia này đăng cai SEA Games lần đầu vào năm 1981 và có thêm 3 lần tổ chức nữa vào các năm 1991, 2005 và 2019. Trong đó, SEA Games 30 là lần đầu tiên không có thành phố chủ nhà chính. 23 thành phố cùng nhau tổ chức 530 nội dung của 56 môn thể thao khác nhau - con số cao nhất từ trước đến nay.
Philippines sẽ phải chờ đến tận năm 2033 để sánh ngang thành tích với Singapore. Quốc gia này đăng cai SEA Games lần đầu vào năm 1981 và có thêm 3 lần tổ chức nữa vào các năm 1991, 2005 và 2019. Trong đó, SEA Games 30 là lần đầu tiên không có thành phố chủ nhà chính. 23 thành phố cùng nhau tổ chức 530 nội dung của 56 môn thể thao khác nhau - con số cao nhất từ trước đến nay.
Indonesia cũng có 4 lần làm chủ nhà SEA Games. Lần lượt vào các năm 1979, 1987, 1997 và 2011, xứ sở Vạn đảo đứng ra đăng cai và đều kết thúc sự kiện ở đỉnh bảng tổng sắp. Những lần tổ chức này giúp Indonesia bổ sung nền tảng kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng để đăng cai Á vận hội 2018 tại Jakarta và Palembang.
Indonesia cũng có 4 lần làm chủ nhà SEA Games. Lần lượt vào các năm 1979, 1987, 1997 và 2011, xứ sở Vạn đảo đứng ra đăng cai và đều kết thúc sự kiện ở đỉnh bảng tổng sắp. Những lần tổ chức này giúp Indonesia bổ sung nền tảng kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng để đăng cai Á vận hội 2018 tại Jakarta và Palembang.
Myanmar từng đăng cai Đại hội ba lần. Hai lần đầu tiên, quốc gia này vẫn còn cái tên Miến Điện. Thủ đô Rangoon chứng kiến nước chủ nhà bước lên đỉnh bảng tổng sắp huy chương vào các năm 1961 và 1969. Tuy nhiên, hàng chục năm bất ổn chính trị sau đó khiến họ phải chờ đợi đến tận năm 2013 để tổ chức sự kiện cấp khu vực tiếp theo.
Myanmar từng đăng cai Đại hội ba lần. Hai lần đầu tiên, quốc gia này vẫn còn cái tên Miến Điện. Thủ đô Rangoon chứng kiến nước chủ nhà bước lên đỉnh bảng tổng sắp huy chương vào các năm 1961 và 1969. Tuy nhiên, hàng chục năm bất ổn chính trị sau đó khiến họ phải chờ đợi đến tận năm 2013 để tổ chức sự kiện cấp khu vực tiếp theo.
Việt Nam hội nhập với thể thao khu vực kể từ năm 1989 và lần đầu tổ chức SEA Games vào năm 2003. Hơn 20 năm sau đó, đất nước hình chữ S vượt qua vô vàn khó khăn để đăng cai lần thứ hai. Covid-19 khiến SEA Games 31 phải lùi từ cuối năm 2021 sang mùa hè 2022. Hà Nội cùng 11 tỉnh thành khác tổ chức 40 môn thể thao khác nhau, đón tiếp gần 5.500 vận động viên tới tham dự dưới áp lực của đại dịch. Sự kiện này cũng chứng kiến đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 205 HC vàng, con số cao nhất lịch sử.
Việt Nam hội nhập với thể thao khu vực kể từ năm 1989 và lần đầu tổ chức SEA Games vào năm 2003. Hơn 20 năm sau đó, đất nước hình chữ S vượt qua vô vàn khó khăn để đăng cai lần thứ hai. Covid-19 khiến SEA Games 31 phải lùi từ cuối năm 2021 sang mùa hè 2022. Hà Nội cùng 11 tỉnh thành khác tổ chức 40 môn thể thao khác nhau, đón tiếp gần 5.500 vận động viên tới tham dự dưới áp lực của đại dịch. Sự kiện này cũng chứng kiến đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 205 HC vàng, con số cao nhất lịch sử.
Campuchia đáng lẽ đã đăng cai đại hội từ năm 1963, nhưng những bất ổn chính trị, xung đột với Thái Lan về đền Preah Vihear cùng mẫu thuẫn với Liên đoàn Điền kinh thế giới đã khiến quốc gia này mất cơ hội. Phải tới tận năm 2023, xứ chùa Tháp mới có thể trở thành nước chủ nhà SEA Games. Campuchia để lại dấu ấn với quy mô lớn chưa từng có đối với một kỳ Đại hội. Chỉ có 37 môn thi đấu, nhưng SEA Games 32 có tới 580 bộ huy chương với 6.210 VĐV tham dự. Bên cạnh những điểm sáng về sự hào phóng của nước chủ nhà, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 còn để lại nhiều mảng tối về công tác tổ chức, công tác trọng tài cũng như việc Campuchia ồ ạt nhập tịch VĐV.
Campuchia đáng lẽ đã đăng cai đại hội từ năm 1963, nhưng những bất ổn chính trị, xung đột với Thái Lan về đền Preah Vihear cùng mẫu thuẫn với Liên đoàn Điền kinh thế giới đã khiến quốc gia này mất cơ hội. Phải tới tận năm 2023, xứ chùa Tháp mới có thể trở thành nước chủ nhà SEA Games. Campuchia để lại dấu ấn với quy mô lớn chưa từng có đối với một kỳ Đại hội. Chỉ có 37 môn thi đấu, nhưng SEA Games 32 có tới 580 bộ huy chương với 6.210 VĐV tham dự. Bên cạnh những điểm sáng về sự hào phóng của nước chủ nhà, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 còn để lại nhiều mảng tối về công tác tổ chức, công tác trọng tài cũng như việc Campuchia ồ ạt nhập tịch VĐV.
Lào từng được đề nghị đăng cai SEAP Games lần thứ ba thay cho Campuchia. Tuy nhiên, lý do tài chính khiến họ phải đợi đến năm 2009 để có thể tổ chức một kỳ Đại hội. Với nguồn lực 80 triệu USD, quốc gia này chỉ có thể tổ chức kỳ SEA Games có quy mô nhỏ nhất trong thế kỷ 21, vỏn vẹn 29 môn thể thao và 372 bộ huy chương. Cơ sở vật chất nghèo nàn cùng việc không có đường bờ biển khiến quốc gia này không có nhiều lựa chọn. Lào hy vọng có thể tạo ra một sự kiện hấp dẫn hơn và có quy mô lớn hơn vào năm 2031.
Lào từng được đề nghị đăng cai SEAP Games lần thứ ba thay cho Campuchia. Tuy nhiên, lý do tài chính khiến họ phải đợi đến năm 2009 để có thể tổ chức một kỳ Đại hội. Với nguồn lực 80 triệu USD, quốc gia này chỉ có thể tổ chức kỳ SEA Games có quy mô nhỏ nhất trong thế kỷ 21, vỏn vẹn 29 môn thể thao và 372 bộ huy chương. Cơ sở vật chất nghèo nàn cùng việc không có đường bờ biển khiến quốc gia này không có nhiều lựa chọn. Lào hy vọng có thể tạo ra một sự kiện hấp dẫn hơn và có quy mô lớn hơn vào năm 2031.
Là quốc gia giàu có hàng đầu trong khu vực, nhưng Brunei không mấy mặn mà với thể thao và chỉ mới tổ chức SEA Games một lần vào năm 1999. Hạn chế về cơ sở vật chất và nguồn vốn đầu tư khiến Bandar Seri Begawan chỉ có thể tổ chức 21 môn thể thao với 233 bộ huy chương. Sau đó, quốc gia này được trao quyền đăng cai kỳ Đại hội 2019, nhưng quyết định rút lui với "lý do tài chính và logistic".
*Xem thêm Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2025
Là quốc gia giàu có hàng đầu trong khu vực, nhưng Brunei không mấy mặn mà với thể thao và chỉ mới tổ chức SEA Games một lần vào năm 1999. Hạn chế về cơ sở vật chất và nguồn vốn đầu tư khiến Bandar Seri Begawan chỉ có thể tổ chức 21 môn thể thao với 233 bộ huy chương. Sau đó, quốc gia này được trao quyền đăng cai kỳ Đại hội 2019, nhưng quyết định rút lui với "lý do tài chính và logistic".
*Xem thêm Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2025
Nhân Đạt