Quốc gia nào đăng cai SEA Games nhiều nhất?

Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đăng cai SEA Games nhiều nhất vào tháng 12 năm nay. Bangkok từng 3 lần tổ chức SEAP Games vào các năm 1959, 1967 và 1975. Khi đại hội đổi tên gọi như hiện tại, người Thái làm chủ nhà vào các năm 1985, 1995, 2007.

Thái Lan là quốc gia đầu tiên không tổ chức Đại hội tại thủ đô, khi Chiang Mai và Nakhon Ratchasima lần lượt đăng cai SEA Games 18 và 24. Năm 2025, Vùng thủ đô Bangkok, Chonburi cùng Songkhla sẽ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.