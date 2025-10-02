Quảng Trị sắp có 3 khu đô thị hơn 38.000 tỷ đồng

Quảng Trị sẽ có ba dự án khu đô thị hỗn hợp nằm ven sông Nhật Lệ, sông Lệ Kỳ và trung tâm Đồng Hới, với diện tích gần 780 ha, tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng.

Ba khu đô thị hỗn hợp được tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sun Group khởi công sáng 2/10. Dự án đầu tiên là khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ rộng hơn 276 ha, vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, tại xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận. Dự án trải dài ven bờ biển Nhật Lệ, sẽ gồm các hạng mục vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới với hơn 212 ha, mức đầu tư hơn 11.900 tỷ đồng, phường Đồng Thuận và Đồng Hới. Dự án này nằm cạnh Hồ Bàu Tró, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Quảng Trị. Bên cạnh khu đô thị sinh thái, dự án sẽ có khoảng 60 ha dành cho công viên chủ đề, cây xanh, vườn hoa, cảnh quan mặt nước...

Cuối cùng, khu đô thị hỗn hợp phía tây sông Lệ Kỳ rộng hơn 291 ha, tại phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Nơi đây được quy hoạch khu đô thị kết hợp dịch vụ thương mại, công viên chủ đề, tổ hợp văn hóa, giải trí... mức đầu tư gần 13.900 tỷ đồng.

Ba khu đô thị trên có tổng diện tích lên tới gần 780 ha, vốn đầu tư hơn 38.000 đồng. Đây là các dự án khu đô thị quy mô đầu tư lớn nhất từ trước tới nay được phát triển tại Quảng Trị.

Khu đô thị hỗn hợp phía tây sông Lệ Kỳ. Ảnh: Sun Group

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho hay ba dự án tọa lạc tại khu vực kết nối giao thông thuận lợi, cận kề biển Nhật Lệ, cảng hàng không Đồng Hới và nằm trong trung tâm tam giác du lịch trọng điểm của tỉnh. Ông kỳ vọng các dự án sẽ kiến tạo hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ, đô thị bài bản để phát huy cùng lúc tài nguyên "di sản văn hóa thiên nhiên và văn hóa lịch sử" địa phương.

"Quảng Trị xác định đây là những dự án trọng điểm, ý nghĩa chiến lược để nâng cấp hạ tầng đô thị, cũng như tạo tiền đề để tỉnh phát triển du lịch", ông Phong nói.

Hiện trạng nơi xây dưng khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ. Ảnh: Đắc Thành

Tỉnh Quảng Trị mới (sau sáp nhập với Quảng Bình) rộng 12.700 km2, dân số hơn 1,86 triệu, với 78 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Tỉnh có hai cảng biển lớn là Mỹ Thủy và Hòn La cùng một số cảng biển như cảng Gianh, Cửa Việt, Cửa Tùng.

Quảng Trị có tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ do sở hữu di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống hang động kỳ bí. Tỉnh cũng có đường bờ biển dài với những bãi biển đẹp như Cửa Việt, Cửa Tùng, Nhật Lệ, Bảo Ninh..., thuận lợi cho phát triển đô thị ven biển, du lịch biển.

Đắc Thành