Quảng Trị hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập 3 triệu đồng mỗi tháng

Cán bộ, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính mới của Quảng Trị, chưa có nhà công vụ, được hỗ trợ 3 triệu đồng một tháng trong hai năm để thuê chỗ ở và đi lại.

Sáng 14/8, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 2 thông qua nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp, về công tác tại trung tâm hành chính mới.

Người chưa được bố trí nhà công vụ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng trong hai năm, tính từ 1/7. Mức này gồm 2 triệu đồng chi phí thuê chỗ ở (theo khảo sát, giá thuê bình quân khoảng 4 triệu đồng một tháng, hai người ở một phòng) và một triệu đồng chi phí đi lại (vé xe khách tuyến Đông Hà - Đồng Hới cũ 120.000 đồng một lượt, 8 lượt mỗi tháng).

Người đã được bố trí nhà công vụ được hỗ trợ một triệu đồng một tháng. Trường hợp đã có ôtô đưa đón từ nhà đến cơ quan không được hưởng chính sách này. Hiện Quảng Trị có 69 phòng nhà công vụ, đáp ứng chỗ ở cho 100-125 người; hơn 1.590 người còn lại chưa được bố trí.

Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50 km trở lên (địa bàn đồng bằng) hoặc 40 km trở lên (miền núi, biên giới) được hỗ trợ một triệu đồng mỗi tháng.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua nghị quyết sáng 14/8. Ảnh: Đắc Thành

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 120 tỷ đồng, trong đó hơn 119,6 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.628 người không ở nhà công vụ và khoảng 480 triệu đồng cho 20 cán bộ cấp xã.

Tỉnh Quảng Trị hiện rộng 12.700 km2, dân số hơn 1,8 triệu người, có 78 đơn vị hành chính cấp xã. Trong số 1.690 người thuộc diện hỗ trợ, khối cơ quan nhà nước chiếm 1.315 người, khối Đảng 375 người. Số cán bộ cấp xã có khoảng cách di chuyển đủ điều kiện hỗ trợ khoảng 20 người.

Theo chính quyền tỉnh, chính sách này nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sớm ổn định nơi ở, yên tâm công tác sau khi các trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã được sắp xếp lại.

Đắc Thành