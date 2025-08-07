Quảng Ninh yêu cầu tàu du lịch Hạ Long lắp hệ thống nhận dạng tự động

Quảng Ninh yêu cầu tất cả các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long hoàn thành lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động (AIS) trước ngày 15/8.

Thông tin được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết hôm nay. Hệ thống nhận dạng tự động (Automatic Identification System - AIS) là hệ thống cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS) quy định hệ thống AIS của tàu phải hoạt động 24/7 ngay cả khi tàu đang trong hành trình hoặc neo đậu.

Theo quy định hiện hành, những tàu du lịch chở khách trên 50 người mới phải lắp AIS. Tuy nhiên, các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên vịnh Hạ Long hiện đều tự nguyện lắp đặt thiết bị này. Tính đến ngày 6/8, khoảng 80% tổng số tàu trên vịnh Hạ Long đã được lắp đặt thiết bị AIS.

Trước đó, ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS trên các tàu du lịch hoạt động tại vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Tàu du lịch neo đậu tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch, cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Titop, núi Bài Thơ.

Chuyên gia cho rằng, việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS sẽ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, từ đó có thể xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời trong các tình huống bất lợi.

Ngoài ra, Quảng Ninh đã làm việc với Viện Các khoa học Trái đất về triển khai hệ thống thiết bị cảnh báo giông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và hai xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24h hằng ngày trên vịnh Hạ Long. Theo đó, tàu quân y và các xuồng cơ động thực hiện tuần tra trong khoảng 7h-18h hằng ngày tại các tuyến du lịch của vịnh Hạ Long, trong đó có bố trí một tàu thường trực chốt chặn tại đảo Ti Tốp. Từ 18h đến 7h hôm sau, các tàu cơ động về đảo Tuần Châu để tổ chức trực ban 24/24h.

Mục đích của việc tăng cường các tàu tuần tra, chốt chặn là bảo đảm an toàn cho tàu du lịch tham quan trên vịnh Hạ Long, tạo niềm tin cho khách du lịch tham quan vịnh.

Các chỉ đạo trên được đưa ra sau khi tàu Vịnh Xanh 58 chở 49 người lật trong giông lốc trên vịnh Hạ Long hôm 19/7, làm 39 người chết. Tai nạn cho thấy lỗ hổng trong quản lý giám sát tàu, cảnh báo sự cố bất thường. Hệ thống theo dõi qua GPS của tàu Vịnh Xanh mất kết nối vào 14h05, nhưng phải đến 15h30 Bộ đội Biên phòng mới nhận được tin báo tai nạn.

Đại diện Cảng vụ đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh từng cho biết tàu du lịch hoạt động trên vịnh được giám sát hành trình bằng công nghệ GPS đầu tư từ năm 2010, đôi khi bị mất tín hiệu và dữ liệu còn phải nhập thủ công.

Lê Tân