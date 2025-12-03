Quảng Ninh lập khu bảo tồn biển rộng hơn 18.000 ha

Quảng NinhKhu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần được thành lập nhằm bảo vệ rạn san hô, các loài thủy sinh quý hiếm và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 3/12 thông tin về việc thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Dự án có tổng diện tích hơn 18.400 ha, trong đó vùng lõi gồm các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và dịch vụ - hành chính rộng hơn 13.200 ha.

Đây là dự án nằm trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, phát triển kinh tế biển xanh, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

San hô ở biển Cô Tô. Ảnh: Xuân Đức

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, khu bảo tồn sẽ giúp bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, đặc thù như rạn san hô, rừng ngập mặn, bãi triều rạn đá, quần thể thủy sinh vật và loài sinh vật biển quý như vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, rùa da, cá heo trắng Trung Quốc, cá heo không vây.

Ngoài ra, khu bảo tồn phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục, khai thác các giá trị không tiêu hao của các hệ sinh thái biển và cảnh quan đảo cho du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng.

Theo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh có ba khu bảo tồn biển, gồm Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần, Khu bảo tồn biển vịnh Bái Tử Long và Khu bảo tồn biển vịnh Hạ Long.

Lê Tân