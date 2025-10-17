Quảng Ninh hỗ trợ hai triệu đồng mỗi tháng cho cán bộ đi làm xa

Ngày 17/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua kế hoạch chi hơn 19 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ người làm trong cơ quan nhà nước phải đi làm xa hơn trụ sở cũ.

Theo nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Ninh, trong 36 tháng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng nếu đi đến trụ sở cơ quan mới xa hơn trụ sở cũ 15 km (riêng miền núi là hơn 10 km).

Riêng người đang ở tại đảo Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen đi làm việc tại trung tâm hành chính đặc khu Vân Đồn sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng.

Khu trụ sở hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Hiện tỉnh Quảng Ninh có hơn 1.000 người nằm trong diện được hỗ trợ, kinh phí thực hiện hơn 19 tỷ đồng mỗi năm.

HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ từ 12 đến 24 tháng lương với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do các cơ quan Đảng và nhà nước ở cấp tỉnh giao nhiệm vụ, nghỉ việc trước ngày 1/7.

Quảng Ninh rộng hơn 6.120 km2, dân số gần 1,5 triệu, là cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc. Mức tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh đạt 8,42%.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh có 22 xã, 30 phường, 2 đặc khu là Cô Tô và Vân Đồn. Trong đó, đặc khu Vân Đồn là đơn vị hành chính rộng nhất tỉnh với 583,92 km2, dân số khoảng 53.900. Phường Hồng Gai có diện tích nhỏ nhất chỉ với 5 km2, 51.333 người.

Lê Tân