Quảng Ninh cùng đối tác Mỹ hợp tác làm cảng nước sâu

Quảng NinhTỉnh Quảng Ninh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàng hải Đông Bắc (Mỹ) để xây dựng cụm cảng nước sâu Con Ong - Hòn Nét thành cửa ngõ logistics hiện đại bậc nhất khu vực Đông Bắc.

Bản thỏa thuận ký kết sáng 16/4 có hiệu lực trong 3 năm, tập trung vào việc hiện thực hóa tầm nhìn biến khu vực này thành một hệ sinh thái cảng biển thông minh và bền vững.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định kinh tế biển là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong đó, cảng Con Ong - Hòn Nét được xác định là dự án ưu tiên hàng đầu, đầu tư theo mô hình đối tác công - tư (PPP).

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Quảng Ninh với Viện Hàng hải Đông Bắc (Mỹ), sáng 16/4. Ảnh: Lê Tân

Theo quy hoạch, cảng Con Ong - Hòn Nét sở hữu vị trí chiến lược tại phía Nam vịnh Bái Tử Long. Khu vực này có lợi thế đặc biệt với vùng nước sâu tự nhiên, kín gió nhờ các hòn đảo bao bọc, cho phép tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời lên đến 200.000 tấn.

"Cảng có khả năng kết nối đa phương thức hoàn hảo thông qua trục cao tốc xuyên tỉnh, sân bay quốc tế Vân Đồn và tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái trong tương lai", ông Khắng nhấn mạnh.

Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng thông qua mạng lưới của Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI), dự án sẽ tiếp cận hiệu quả dòng vốn từ các nhà đầu tư Mỹ và các quỹ hàng hải toàn cầu để xây dựng một hệ sinh thái cảng biển thông minh, phát thải thấp.

Đánh giá cao tầm nhìn của tỉnh Quảng Ninh, ông Eric R. Dawicki, Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI), cho rằng đề án cảng nước sâu Con Ong – Hòn Nét mang tính dài hạn và đột phá.

"Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là trung tâm hàng hải quan trọng giúp Việt Nam kết nối mạnh mẽ hơn với các tuyến thương mại quốc tế. Đặc biệt, việc phát triển cảng theo hướng hiện đại sẽ giúp giảm áp lực môi trường cho di sản Vịnh Hạ Long, hướng tới kinh tế biển xanh", ông Eric R. Dawicki phát biểu.

Quảng Ninh cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi nhất để dự án sớm hình thành, trở thành điểm đến mới của hàng hải quốc tế tại khu vực phía Bắc.

Cảng Con Ong - Hòn Nét nằm tại phía Nam vịnh Bái Tử Long, cảng Con Ong - Hòn Nét có luồng nước từ -7m đến -13,4m. Cảng đang khai thác chủ yếu hai khu neo đậu: Bến cảng than Con Ong đón tàu 70.000 tấn và khu neo chuyển tải Hòn Nét với khả năng đón tàu từ 3.000 đến 200.000 tấn. Tổng công suất khai thác đạt khoảng 7,14 triệu tấn/năm tại bến đất liền và 76,64 triệu tấn/năm khu neo đậu chuyển tải trên biển.

Lê Tân