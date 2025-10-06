Quảng Ninh có thêm ba dự án nhà xã hội hơn 4.500 tỷ đồng

Ba dự án nhà ở xã hội tập trung tại phường Cao Xanh, Hà Tu vừa được duyệt nhà đầu tư với tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa duyệt nhà đầu tư thực hiện ba dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Tu.

Dự án có quy mô lớn nhất là khu nhà xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh (phường Hà Khánh cũ), TP Hạ Long với tổng diện tích 25.700 m2. Trong đó, đất xây nhà xã hội chiếm 87%, nhà thương mại 17%, còn lại là đất giao thông và cây xanh.

Quy mô công trình gồm khối chung cư cao tối đa 25 tầng, cung cấp 1.750 căn nhà cao tầng và 39 căn liền kề được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Quy mô dân số khoảng 3.750 người.

Tổng đầu tư dự án khoảng 2.266 tỷ đồng (chưa gồm 44 tỷ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng). Dự án này được triển khai trong 3 năm, dự kiến đưa vào sử dụng từ quý IV/2028.

Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Mỹ Quyên và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu. Được thành lập vào năm 2006, công ty Toàn Cầu từng đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh như GHomes Ha Long. Doanh nghiệp này còn được biết đến là chủ đầu tư chung cư T-Place Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Tại phường Cao Xanh, Công ty Toàn Cầu cũng góp mặt trong liên danh đầu tư dự án nhà xã hội tại quỹ đất 20% thuộc nhóm nhà ở Tây Bắc đường Trần Thái Tông, cùng với Công ty cổ phần Bất động sản Gland.

Dự án gồm hai tòa chung cư cao tối đa 10-20 tầng, tổng diện tích sàn nhà 16.500 m2, tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Nguồn cung dự kiến khoảng 300 căn để bán, quy mô dân số 900 người. Dự án này có thể vận hành từ quý IV/2027.

Một khu nhà ở xã hội thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Viglacera

Dự án thứ ba thuộc quỹ đất 20% của khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ nhà ở tại phường Hà Tu (phường Hà Phong cũ). Khu này có tổng diện tích hơn 14.100 m2, trong đó đất nhà xã hội chiếm 80%, nhà thương mại gần 20%. Dự án cung cấp khoảng 1.400 căn, gồm 1.116 căn nhà xã hội, 268 căn thương mại để bán, còn lại cho thuê, thuê mua.

Quy mô dân số của dự án khoảng 2.760 người, với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng và dự kiến vận hành từ cuối năm 2029. Chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land). Đây là doanh nghiệp có thế mạnh kinh doanh phát triển, phân phối nhiều dự án bất động sản, từng đầu tư khu đô thị La Emera Hạ Long tại Quảng Ninh.

Tại đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội đến 2030, Quảng Ninh được Thủ tướng giao chỉ tiêu hoàn thành 18.000 căn, riêng năm nay cần xây xong hơn 2.200 căn. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, Quảng Ninh có thể vượt chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội năm nay với 2.268 căn.

Ngọc Diễm