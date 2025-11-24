Quảng Ninh chấp thuận 7 dự án khoa học công nghệ trị giá 16.000 tỷ đồng

Quảng NinhTỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng

Quyết định được UBND tỉnh Quảng Ninh trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sáng 24/11.

Tại hội nghị ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, các chuyên gia cùng đồng hành nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và các mô hình phát triển bền vững khác. Mục tiêu góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ghi nhận kết quả của Quảng Ninh trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thời gian qua. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế theo Nghị quyết 57, trọng tâm là kinh tế số; thúc đẩy hợp tác công tư để huy động nguồn lực; xây dựng cơ chế đặc thù cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Chung

Thứ trưởng đề nghị tỉnh nâng năng lực kết nối tài chính - công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ hiện đại; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng AI trong sản xuất, dịch vụ và quản trị đô thị.

Để thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ hiện đại, trong số 7 dự án được chấp thuận đầu tư lần này tại Quảng Ninh nổi bật là Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại phường Tuần Châu, vốn hơn 138 tỷ đồng, hướng tới thu hút doanh nghiệp AI, Big Data, IoT và an ninh mạng do tập đoàn FPT làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, cho rằng Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên khoa học công nghệ và dữ liệu. Ông nhận định tỉnh cần một mô hình tổng thể thống nhất để triển khai chuyển đổi số xuyên suốt, từ hạ tầng, dữ liệu đến nhân lực.

FPT trình diễn hệ sinh thái giải pháp công nghệ tại gian hàng triển lãm của sự kiện. Ảnh: Xuân Hoa

Ông Khoa đề xuất FPT đồng hành với vai trò "tổng công trình sư" trong thiết kế kiến trúc số, xây dựng kho dữ liệu tập trung, phát triển hạ tầng viễn thông - an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ. FPT đặt mục tiêu đưa Tuần Châu trở thành hạt nhân khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh thông qua đầu tư trung tâm CNTT và R&D tại đây.

Ngoài ra, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký giữa tỉnh và các nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế số, đô thị thông minh, hạ tầng số, công nghệ AI - Big Data - IoT, đào tạo nhân lực, du lịch và nghiên cứu - chuyển giao công nghệ.

Lê Tân