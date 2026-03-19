Quảng Ngãi dự kiến phát triển du lịch lặn biển ở Gành Yến, Hòn Nhàn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh khảo sát dự án lặn biển và ngắm san hô tại Gành Yến, Hòn Nhàn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Ngày 19/3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ngành và công ty đầu tư Châu Tân khảo sát Gành Yến và Hòn Nhàn, để đầu tư dự án du lịch.

Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ đầu tư trang thiết bị, nhân lực để phát triển các loại hình du lịch như lặn biển, ngắm san hô, chèo SUP, cắm trại ngắm bình minh... trên diện tích hoạt động khoảng 50 ha, chủ yếu là mặt nước ở hai địa điểm nói trên.

Hòn Nhàn gần Gành Cả ở xã Đông Sơn (Bình Châu cũ), và bãi biển Châu Tân. Ảnh: Phạm Linh

Hòn Nhàn là một đảo nhỏ cách bờ khoảng 700 m, hình thành từ hoạt động núi lửa, xung quanh có hệ sinh thái san hô và sinh vật biển phong phú. Từ khu vực này có thể quan sát dải bờ biển Ba Làng An, hải đăng và nhìn thấy đảo Lý Sơn khi thời tiết thuận lợi.

Trong khi đó, Gành Yến cũng sở hữu cảnh quan hoang sơ với địa chất hình thành từ đá núi lửa, tương tự Gành Đá Đĩa ở Phú Yên. Gành còn có rạn san hô lộ thiên khi thủy triều rút và san hô dưới lòng biển. Đây vốn là một trong những địa điểm nổi tiếng bên bờ biển Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, lâu nay, hoạt động du lịch tại hai điểm này chủ yếu tự phát, quy mô nhỏ, chưa có các loại hình du lịch trải nghiệm để hút khách ở quy mô lớn. Do vậy, doanh nghiệp địa phương muốn đầu tư, hướng đến nhóm khách trẻ, ưa khám phá và gần gũi thiên nhiên.

"Khi các loại hình này phát triển sẽ góp phần đa dạng sản phẩm du lịch biển của Quảng Ngãi, tạo thêm điểm đến mới bên cạnh các khu vực đã được biết đến như Lý Sơn", đại diện doanh nghiệp nói.

Gành Yến với đá núi lửa và những cánh đồng hành tỏi của người dân xã Bình Hải cũ. Ảnh: Phạm Linh

Tại buổi khảo sát, các cơ quan chức năng đã góp ý với doanh nghiệp nghiên cứu sự phù hợp của dự án với quy hoạch sẵn có, đồng thời doanh nghiệp cần khảo sát mặt nước, môi trường biển, an toàn cho du khách và hướng tới du lịch cộng đồng để người dân cùng tham gia.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục đầu tư và tham mưu UBND Quảng Ngãi làm việc với nhà đầu tư.

Quảng Ngãi có đường bờ biển dài khoảng 130 km, với nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Châu Tân, Sa Huỳnh cùng nhiều danh thắng được hình thành từ nham thạch núi lửa hàng triệu năm trước như đảo Lý Sơn, Thạch Ky Điếu Tẩu, Hòn Nhàn, Gành Yến, Ba Làng An... Sau sáp nhập, tỉnh có thêm trục phát triển mới là Măng Đen.

Năm 2025, du lịch Quảng Ngãi đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm 2024. Doanh thu du lịch đạt khoảng 3.700 tỷ đồng (tăng 74%), trong đó khách quốc tế đạt khoảng 98.500 lượt, tăng gấp 2,6 lần.

Phạm Linh