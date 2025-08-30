Quân nhân, xe pháo về Ba Đình trong đêm mưa

Đêm 29/8, hơn 16.000 quân nhân cùng hàng trăm xe pháo, khí tài tiến vào Quảng trường Ba Đình chuẩn bị tổng duyệt, trong khi hàng nghìn người dân đội mưa đứng kín hai bên phố theo dõi.

Đêm 29/8, Hà Nội đón cơn mưa rào kéo dài, nhưng không ngăn được dòng người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Gần 22h, lực lượng chức năng đã chốt chặn các ngả đường, lập barie, hướng dẫn phương tiện đi vòng. Dưới mưa, hàng nghìn người dân khoác áo mưa, che ô, cầm cờ đỏ sao vàng kiên nhẫn đứng chờ. Nhiều gia đình chuẩn bị ghế gấp, đồ ăn nhẹ để "cắm chốt" từ sớm, không bỏ lỡ dịp hiếm hoi chứng kiến cảnh quân nhân và xe pháo, khí tài trên đường phố Thủ đô.

Người dân trên phố Lê Duẩn. Ảnh: Phạm Dự

Trong dòng người ấy có gia đình gần 20 người của chị Trần Thị Mong, 44 tuổi, từ huyện Đông Anh cũ, mang theo lều bạt, đồ ăn, chăn màn đến "cắm chốt" trên đường Điện Biên Phủ từ chiều hôm trước. Cả nhà phân công nhau lo hậu cần, chị Mong ngồi giữ chỗ từ sớm. "Dù mưa gió vất vả, nhưng cả gia đình vẫn quyết tâm hòa chung không khí ngày lễ độc lập ý nghĩa này", chị chia sẻ.

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng trải bạt, mang vali, đồ ăn để trực chiến ngay trên phố. Một số du khách nước ngoài hòa cùng dòng người, bất ngờ trước sự háo hức của người dân Hà Nội. Tại phố Cửa Nam, trời mưa nhẹ nhưng dòng người không rời. Các bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng, giương cờ, hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng", "Nối vòng tay lớn".

Cảnh sát giao thông hát Cảnh sát giao thông, cựu binh cùng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" trên đường Nguyễn Thái Học. Video: Giang Huy - Lộc Chung

Ở ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, chị Loan, một người phụ nữ đến từ Bắc Ninh, bắt nhịp cho cả đám đông hát "Lên Đàng". Trên phố Nguyễn Thái Học, cảnh sát giao thông sau khi hoàn tất phân luồng đã hòa giọng cùng người dân. "Khoảng cách giữa lực lượng chức năng và nhân dân rất gần gũi trên các con phố", một người dân chia sẻ.

Cụ Nguyễn Văn Cần, 86 tuổi, mang theo lá cờ Tổ quốc và bức tranh Bác Hồ, đứng ở góc phố Tràng Tiền cổ vũ. Gương mặt ông rạng rỡ, ánh mắt long lanh khi chờ đoàn quân đi qua.

Cụ Nguyễn Văn Cần 86 tuổi, mang theo cờ đỏ sao vàng và bức tranh vẽ chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông được, cổ vũ lực lượng diễu binh trong đêm. Ảnh: Quỳnh Trần

Các tuyến phố như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Trần Phú dựng rào chắn nhiều lớp. Công an kiểm tra thông tin từng khách mời, bố trí khu vực ưu tiên cho người có công cách mạng, cựu binh và người cao tuổi. Dọc phố Lê Duẩn, những tình nguyện viên vừa phát cờ nhỏ, vừa nhặt rác, giữ phố phường sạch sẽ giữa biển người.

Xe tăng chủ lực T-55. Ảnh: Giang Huy

Rạng sáng 30/8, tiếng động cơ trầm vang từ xa. Trên đường Âu Cơ, Văn Cao, Thanh Niên, đoàn xe cơ giới nối dài hàng cây số bắt đầu tiến về trung tâm. Dẫn đầu là xe tăng T-54B, T-55 cải tiến, kế tiếp là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - khí tài do Việt Nam nghiên cứu phát triển trong ba năm, lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh. Phía sau là xe XTC-02, các tổ hợp tên lửa Bastion, Redut-M, S-125-VT, pháo M46, D-20.

Trên phố Thanh Niên, đoàn xe tác chiến điện tử, xe trinh sát chống UAV hiện đại cũng lần đầu lộ diện, có khả năng gây nhiễu, vô hiệu hóa radar đối phương. Người dân hai bên đường vẫy cờ reo hò. Một chiến sĩ Phòng hóa từ trong xe giơ điện thoại có hình nền cờ đỏ sao vàng, tạo hình trái tim đáp lại, khiến cả tuyến phố vỗ tay vang dội.

Khối sĩ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: Đức Đồng

Trong lúc đó, hơn 4.600 người thuộc khối xếp chữ mặc áo mưa, ôm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào khán đài. Trên đường Hùng Vương, bốn khối nghi trượng gồm xe rước Quốc huy, cờ Tổ quốc - cờ Đảng, chân dung Bác Hồ và biểu tượng 80 năm Quốc khánh lần lượt di chuyển. Theo sau là 43 khối bộ binh, 18 khối diễu hành, 14 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng Công an. Các khối sĩ quan Phòng không - Không quân, Hậu cần Kỹ thuật, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng cùng lần lượt vào vị trí.

Đoàn xe cơ động trên phố Cửa Bắc Khối bánh xích cơ động tập kết về Ba Đình. Video: Tuấn Việt

Các khối nữ quân nhân gây ấn tượng đặc biệt. Hàng trăm nữ chiến sĩ trong đồng phục chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ dưới mưa. Người dân đứng dọc đường vỗ tay không ngớt. "Các chị đi đều tăm tắp, nhìn mà tự hào vô cùng", chị Hồng Hạnh, quận Ba Đình, chia sẻ.

Khối quân đội Trung Quốc luyện tập trên đường duyệt trong Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng

Không chỉ lực lượng trong nước, bốn khối quân đội nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng có mặt, luyện tập trong mưa trên quảng trường. Tổng số quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là 405.

Trên phố Tràng Tiền, học viên Trường Sĩ quan Chính trị vừa làm nhiệm vụ, vừa hát giao lưu với người dân. Tiếng hát sôi nổi làm nóng cả góc phố. "Được hòa giọng với nhân dân ngay trước lễ duyệt binh, chúng tôi thấy rõ tinh thần quân - dân một ý chí", một học viên nói. Trước đền Quán Thánh, chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa cũng hát cho dân nghe, mang bánh tặng bà con.

Học viên Sĩ quan chính trị giao lưu với người dân Học viên Trường Sĩ quan Chính trị hát cùng người dân. Video: Trần Quỳnh

Trong khối Văn hóa - Thể thao, nghệ sĩ Lê Khanh, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Thanh Sơn... cùng có mặt. Rapper Đen Vâu chia sẻ: "Đi giữa cờ hoa trong dịp kỷ niệm 80 năm lập nước, tôi thấy biết ơn thế hệ cha ông và muốn truyền tinh thần yêu nước đến giới trẻ".

Khán đài bên trong Ba Đình kín chỗ. Đại biểu, khách mời che ô tránh mưa. Một cựu binh ôm ảnh Bác Hồ ngồi lặng lẽ. Bộ đội pháo binh tranh thủ lau chùi, bảo quản xe Scud-B, pháo M46 sau mưa để sáng sớm sẵn sàng.

Rapper Đen Vâu, diễn viên Thanh Sơn, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tại Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Nguyễn Đông

Đến 6h30, toàn bộ các khối đã vào vị trí. Mưa tạnh, trời quang, gió nhẹ, nhiệt độ khoảng 25 độ C. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết từ 6h đến 10h chủ yếu không mưa, chỉ có thể vài đợt nhỏ. Trong ánh sáng ban mai, phố Lê Duẩn đỏ rực cờ, một người đàn ông khoác lá cờ Tổ quốc đứng giữa dòng người ghi lại khoảnh khắc, trong khi em bé ngủ say trong vòng tay cha. Các tình nguyện viên tranh thủ dọn rác trước ga Hà Nội.

Trên đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, biển người vẫn chật kín. Khối nghi trượng, khối bộ binh, khối cơ giới, khối công an, khối nước ngoài, khối văn hóa - trí thức, khối xếp chữ... đều vào đúng vị trí. Sau một đêm trắng, hình ảnh hàng chục nghìn người dân vẫn tươi cười chờ đón hơn 16.000 quân nhân, hàng trăm khí tài diễu binh trên Quảng trường Ba Đình và các con phố xung quanh.

pháo binh tên lửa Video: Tuấn Việt

Nhóm phóng viên