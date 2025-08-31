Quân nhân nước ngoài viếng Lăng Bác, thăm triển lãm quốc gia

Sáng nay, ba đoàn quân nhân quốc tế dự diễu binh A80 lần lượt đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky - đơn vị danh dự chuyên phục vụ trong các nghi lễ của quân đội Nga, do trung úy Mikhailov Anton Vlandimirovich, Khối trưởng dẫn đầu.
Các tiêu binh đặt vòng hoa, vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 30 phút.
Đoàn Nga sang hôm 20/8 dự diễu binh theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã dự hai buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và sẽ diễu binh chính thức ngày 2/9 trên quảng trường Ba Đình.
Tiếp đến là khối Quân đội nhân dân Lào, đến Việt Nam ngày 16/8. Quân đội Nhân dân Lào thành lập ngày 20/1/1949 - lực lượng vũ trang chủ lực của Cách mạng Dân tộc Lào. Trong kháng chiến, Quân đội Việt - Lào kề vai, xây dựng liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc cho mỗi nước. Mối quan hệ hai Đảng, hai nước, hai Quân đội ngày càng vững bền.
Các quân nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia đại diện hải, lục, không quân và lực lượng chuyên ngành khác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn gồm 120 người đến Việt Nam ngày 15/8.
Sau khi viếng Lăng, các đoàn quân nhân quốc tế đến triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia thuộc xã Đông Anh; tham quan gian trưng bày của Bộ Quốc phòng.
Khu trưng bày gồm trong và ngoài trời, riêng gian ngoài trời gần 23.600 m2 với chủ đề Thanh gươm và lá chắn có nhiều loại khí tài, như tổ hợp tên lửa Scud-B; tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT cải tiến; tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam tự sản xuất...
Bước vào ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh, lượng người đổ về triển lãm rất đông. Sự xuất hiện của các quân nhân nước ngoài thu hút sự chú ý của người tham quan.
Nhiều người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm với đoàn quân nhân Nga. Hôm nay Hà Nội lúc mưa lúc nắng, nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ C.
Đoàn quân nhân Lào tham quan triển lãm được người dân Việt Nam. Bốn đoàn quân nhân quốc tế được Việt Nam mời tham gia diễu binh A80 gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Khối diễu binh quốc tế gồm Trung Quốc 120 quân nhân, Campuchia 120, Lào 110 và Nga 33, ngoài ra còn có lực lượng phục vụ. Các đoàn sẽ cùng quân đội, công an và khối quần chúng Việt Nam diễu binh ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình.
Huy Trung - Hoàng Phương