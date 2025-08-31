Quân nhân nước ngoài viếng Lăng Bác, thăm triển lãm quốc gia

Các tiêu binh đặt vòng hoa, vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 30 phút.

Đoàn Nga sang hôm 20/8 dự diễu binh theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã dự hai buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và sẽ diễu binh chính thức ngày 2/9 trên quảng trường Ba Đình.