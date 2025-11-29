Quân khu 5 lập 80 đội hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân sau lũ

80 đội công tác của Quân khu 5 sẽ hỗ trợ người dân Nam Trung Bộ dựng lại nhà sau đợt mưa lũ lịch sử, bảo đảm mọi gia đình có nơi ở trước Tết Nguyên đán.

Các đội công tác sẽ phối hợp chính quyền địa phương khảo sát từng hộ dân, lập danh sách sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Quân khu đặt mục tiêu không để hộ dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn. Các lực lượng cũng sẽ tăng cường dân vận, động viên người dân vượt qua khó khăn.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch ngày 29/11, trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng và phương tiện, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Các đơn vị rà soát kỹ nhu cầu từng gia đình, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, tổ chức thi công khoa học và chặt chẽ.

Những vật dụng còn lại của người dân xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk sau lũ. Ảnh: Thanh Tùng

Đợt mưa lũ lịch sử Nam Trung Bộ ngày 16-21/11 đã làm 98 người chết, 10 người mất tích; khoảng 426 nhà bị đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương xây lại nhà cho người dân mất nhà do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

"Nhân dân cần nhất chúng ta những lúc khó khăn. Phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai công việc", Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu việc sửa chữa phải hoàn thành trước 30/11, còn nhà xây mới phải có phương án triển khai ngay, yêu cầu địa phương phát huy sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ.

Nguyễn Đông