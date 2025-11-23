Công nhân quốc phòng chia ba ca làm việc liên tục, xuyên đêm để hoàn thành 30 tấn lương khô trong hai ngày, kịp bàn giao cho Quân khu 5 chuyển đến người dân vùng lũ.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho biết ngày 22/11 đã huy động tối đa máy móc, trang thiết bị để sản xuất 30 tấn lương khô theo công điện hỏa tốc của Bộ Quốc phòng.

Quân đội xuyên đêm sản xuất 30 tấn lương khô cứu trợ miền Trung Công nhân viên quốc phòng xuyên đêm sản xuất 30 tấn lương khô cứu trợ vùng lũ. Video: Quỳnh Hương

Tại Xí nghiệp 22, đơn vị được giao nhiệm vụ, công nhân và nhân viên quốc phòng chia thành ba ca làm liên tục, tăng cường lực lượng khối gián tiếp, làm thêm giờ và xuyên đêm để bảo đảm tiến độ.

Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 22, cho biết toàn bộ 30 tấn lương khô đã hoàn thành từ đêm 21 đến chiều 22/11. Số hàng được bàn giao cho Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải để chuyển đến nơi tập kết an toàn trước khi đưa vào vùng lũ. Ngoài ra, hơn 6.500 bộ quần áo dân sự và 7.000 màn tuyn đơn sẽ được bàn giao cho Quân khu 5 trong ngày 23/11.

Công nhân Xí nghiệp 22 đóng gói lương khô cứu trợ miền Trung. Ảnh: Quỳnh Hương

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến thăm các gia đình có nhà bị ngập sâu và động viên người dân các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, tỉnh Đắk Lăk (Bình Định cũ). Ông chia sẻ khó khăn, mất mát mà người dân vùng lũ đang phải trải qua, đồng thời khẳng định Trung ương đã có những đánh giá thiệt hại và chỉ đạo các cấp ngành hỗ trợ địa phương, nhân dân khắc phục thiên tai. Ông yêu cầu lực lượng tiếp tục hỗ trợ tối đa tìm kiếm cứu nạn, cung cấp lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm, tham gia khắc phục hậu quả để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thống kê tới 17h chiều 22/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã làm 72 người chết, tăng 17 người so với buổi sáng. Đăk Lăk là địa bàn thiệt hại nặng nhất với 44 người chết (trong đó tâm lũ Hòa Thịnh 23), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng và Gia Lai mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người.

Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2025 cho bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đăk Lăk. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương. Hà Nội được giao hỗ trợ Gia Lai, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa, Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk, Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng về lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và nhân lực y tế.

Người dân ủng hộ đồng bào bão lụt quyên góp trực tiếp tại địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (Phường Cửa Nam, TP Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888; hoặc gửi đến các tài khoản ngân hàng tiếp nhận tại đây.

Quỳnh Hương - Hoàng Phương