Quân đội Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia diễu binh

8h42 Khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động vào lễ đài

Ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt, Cảnh sát cơ động đã trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển.

Là lực lượng chiến đấu tập trung, Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp với các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng; xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân; vinh dự hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.