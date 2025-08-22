Quân đội Trung Quốc sẽ đến Việt Nam tham gia diễu binh vào cuối tháng 8

Đoàn Trung Quốc đã nhận lời tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, dự kiến đến Hà Nội vào cuối tháng 8.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết tại họp báo về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8.

Theo tướng Thanh, Bộ Quốc phòng đã mời quân đội 4 nước tham gia lễ diễu binh là Nga, Trung Quốc, Campuchia, Lào. Ba nước đã cử lực lượng đến Việt Nam gồm Nga, Lào, Campuchia từ ngày 15/8 đến ngày 20/8 và tham gia hợp luyện buổi đầu tiên tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình.

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng màn rước đuốc truyền thống; màn bắn pháo lễ; sau đó lực lượng không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành với 43 khối, trong đó 26 khối quân đội Việt Nam, 17 khối công an; khối quân đội nước ngoài; khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội.

Ngoài ra, còn có 13 khối diễu hành quần chúng. Lực lượng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (tăng 11 khối so với trước), lực lượng xếp hình xếp chữ trên lễ đài với 4. 600 người.

Quân đội Trung Quốc diễu binh tại TP HCM dịp 30/4. Ảnh: Đức Đồng

Lực lượng tham gia diễu binh tổng hợp luyện lần đầu ngày 21/8. Lần tổng duyệt thứ 2 lúc 20h ngày 24/8, sơ duyệt cấp nhà nước vào 20h ngày 27/8, tổng duyệt cấp nhà nước lúc 6h30 ngày 30/8, lễ chính thức diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9.

Đánh giá về kết quả buổi tổng hợp luyện lần 1 ngày 21/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết các lực lượng đã hoàn thành đúng, chất lượng, thái độ tinh thần tốt. "Với sự ủng hộ của đông đảo người dân, các lực lượng tham gia được tiếp thêm sức mạnh, sức khỏe tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ", ông nói.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết trong dịp Quốc khánh 2/9, Bộ Ngoại giao sẽ mời 6 đoàn cấp cao Cuba, Lào, Campuchia, Belarus, Nga, Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm, một số đoàn sẽ có hoạt động song phương bên cạnh đại lễ. Ngoài ra, 20 đoàn đại biểu các nước do Bộ quốc phòng, Ngoại giao mời tham dự. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị mời gần 100 đại biểu quốc tế tham dự, gồm những người bạn quốc tế đã đóng góp sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Bà Hằng cũng cho hay Bộ Ngoại giao tổ chức khối đoàn kiều bào tiêu biểu với 50 người tham gia diễu hành. Lực lượng đang hăng say tập luyện, hòa chung không khí của nhân dân trong nước. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng mời nhiều kiều bào có công dự lễ trên khán đài.

