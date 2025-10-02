Quân đội sẽ có 61 đại biểu dự Đại hội Đảng 14

61 đại biểu Đảng bộ Quân đội gồm 45 chính thức (3 dự khuyết) và 16 đại biểu đương nhiên, sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đầu năm 2026 tại Hà Nội.

Sáng 2/10, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cho biết sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung. Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Chương trình hành động, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương, cùng Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tán thành tuyệt đối.

Trong các phiên thảo luận ngày 30/9 và 1/10, nhiều ý kiến tâm huyết phân tích kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Báo cáo chính trị khẳng định những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học; đồng thời xác định 9 mục tiêu, 17 nhiệm vụ trọng tâm và 16 chương trình hành động cho giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội, sáng 2/10. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, Đại hội thống nhất cao mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; chủ động dự báo tình hình thế giới, đề xuất sách lược ứng phó hiệu quả; phát huy nhân tố chính trị, tinh thần chiến đấu và giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đại hội cũng tham gia nhiều ý kiến có giá trị đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 14 của Đảng với sự bổ sung, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng. "Đây chính là sự thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu đối với Đại hội của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Tổng Bí thư nói.

Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tham quan một số sản phẩm công nghiệp quốc phòng bên lề Đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại. "Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc", ông nói.

Tổng Bí thư yêu cầu sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng phổ biến, quán triệt kết quả và nghị quyết trong toàn quân; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến quyết sách thành kết quả sinh động trong thực tiễn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu, đại diện cho hơn 5,3 triệu đảng viên cả nước. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, xác định đường lối, chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Sơn Hà