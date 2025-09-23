'Quân đội phải làm chủ tác chiến mạng, điện tử, vũ trụ'

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quân đội phải đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển tác chiến mạng, điện tử, vũ trụ.

Trong bài viết Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ công bố ngày 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quân đội trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tám thập kỷ qua, dù trong chiến tranh hay hòa bình, quân đội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng xung kích chống ngoại xâm, tiên phong vận động quần chúng và dẫn đầu lao động sản xuất, đúng như lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Theo Tổng Bí thư, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Quân đội là giai đoạn đầy thử thách. Đất nước chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, trong khi phải sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Một dấu ấn quan trọng là tổ chức, lực lượng được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt. Lực lượng thường trực gắn bó chặt chẽ với dân quân tự vệ rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu. Nhiều đơn vị được kiện toàn, biên chế sắp xếp phù hợp chiến lược quốc phòng và nghệ thuật tác chiến hiện đại. Đây là nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Nguyễn Đông

Song song với sắp xếp lực lượng, chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. Các cuộc diễn tập quy mô lớn, có bắn đạn thật, phòng thủ dân sự và khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ, giúp rèn luyện khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến. Năng lực nắm tình hình, dự báo chiến lược và tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh ngày càng chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, không để bị động, bất ngờ.

Không chỉ là đội quân chiến đấu, quân đội còn khẳng định vai trò đội quân công tác. Trong dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, sạt lở hay cháy rừng, người lính luôn có mặt tại nơi gian khó nhất, trở thành chỗ dựa niềm tin cho nhân dân. "Bộ đội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trong những thời khắc gian nguy", Tổng Bí thư viết.

Quân đội cũng phát huy chức năng đội quân lao động sản xuất, tham gia phát triển hạ tầng ở vùng sâu, biên giới, hải đảo; khai thác hiệu quả các dự án quốc phòng - kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố "thế trận lòng dân". Công nghiệp quốc phòng đã chuyển mình, làm chủ nhiều công nghệ, sản xuất thành công vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng thời phát triển sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân sinh, tạo giá trị kép về kinh tế - xã hội và an ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Kim Anh

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được mở rộng, quân đội chủ động hợp tác song phương, đa phương, tham gia tích cực các diễn đàn quốc tế. Các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh đẹp về đất nước, con người và quân đội Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác chính trị - tư tưởng được tổ chức sâu rộng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" khơi dậy trách nhiệm, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối.

Trên nền tảng đó, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện. Quân đội hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng cơ bản, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục biến động phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen; khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, tiềm ẩn nhiều bất ổn khó lường. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với quân đội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030 "hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang". Quân đội phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Toàn quân cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước; đồng thời hoàn thiện thể chế quân sự - quốc phòng, huy động hiệu quả nguồn lực để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ khoa học - công nghệ cao.

Các khối quân đội tham gia diễu binh dịp 80 năm quốc khánh đi trên đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành

Định hướng trọng tâm là tiếp tục phát huy ba chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội giữ vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố hệ thống khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại để tạo sức mạnh tổng hợp, biến "thế trận lòng dân" thành nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, quân đội phải đi đầu nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ khoa học - công nghệ quân sự, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển năng lực tác chiến hiện đại, đặc biệt trên không gian mạng, điện tử, vũ trụ. Công nghiệp quốc phòng phải được đầu tư chiều sâu, xây dựng viện nghiên cứu, nhà máy hiện đại, chế tạo vũ khí, khí tài công nghệ cao, phát triển sản phẩm lưỡng dụng. Việc kết hợp quốc phòng với kinh tế sẽ vừa bảo đảm độc lập, tự chủ, vừa đóng góp trực tiếp vào phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng trong quân đội. Đảng bộ Quân đội cần trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự mẫu mực; nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng; đổi mới công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương.

Khối khí tài Quân đội tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Ảnh: Thanh Tùng

Một nội dung then chốt khác Tổng Bí thư nhấn mạnh là chiến lược dài hạn về nhân tài. Quân đội phải chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến, sẵn sàng gánh vác trọng trách. Toàn quân cần coi phát triển nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, kết hợp khoa học - công nghệ với giáo dục, xây dựng thế hệ sĩ quan, chiến sĩ có tri thức, bản lĩnh, tinh thần cống hiến.

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Cần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới", Tổng Bí thư nói.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10.

Vũ Tuân