Quân đội Nga được yêu cầu tăng vùng đệm ở Ukraine

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết ông Putin yêu cầu mở rộng vùng đệm ở tỉnh Sumy, Kharkov để đảm bảo an ninh cho các tỉnh biên giới Belgorod và Kursk.

Trong chuyến thăm sở chỉ huy cánh quân Bắc ngày 31/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng nước này đang kiểm soát 14 khu dân cư ở tỉnh Kharkov và 18 khu dân cư tại tỉnh Sumy, với tổng diện tích 950 km2.

"Các đơn vị thuộc cánh quân Bắc đang tự tin tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương", ông Gerasimov cho biết. "Riêng trong tháng 12, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm 7 khu dân cư ở hai tỉnh này".

Vị trí tỉnh Sumy và Kharkov. Đồ họa: RYV

Ông Gerasimov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quân đội Nga "đang thực hiện thành công nhiệm vụ thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới tại Sumy và Kharkov", đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng khu vực này "để đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân tỉnh Belgorod và Kursk".

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Putin hồi tháng 5 cho biết quân đội Nga đang thiết lập vùng đệm an ninh dọc theo biên giới giáp các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk. Vùng đệm sẽ nằm trên lãnh thổ các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkov ở miền bắc và đông bắc Ukraine.

Theo ông Putin, khu vực này cần đủ lớn để khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine không thể chạm đến biên giới Nga. Một trong những vũ khí có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine hiện nay là tên lửa Storm Shadow, có thể tập kích mục tiêu từ hơn 250 km.

Ukraine phản đối tuyên bố lập vùng đệm của ông Putin, cho rằng Nga dùng điều này để biện minh cho các đợt tiến công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine sẽ kháng cự tại các tỉnh mà Nga muốn lập vùng đệm an ninh.

Quân nhân Nga khai hỏa pháo tự hành 2S5 Giatsint-S trên tiền tuyến ngày 28/11. Ảnh: BQP Nga

