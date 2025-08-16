Quân đội Lào đến Việt Nam tham gia diễu binh

Khoảng 8h, 6 ôtô khách chở 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào di chuyển hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cũ.
Theo kế hoạch, đoàn nhập cảnh vào Việt Nam để ra Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Trong hơn 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào tham gia khối diễu binh dịp này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia.
Khoảng 8h, 6 ôtô khách chở 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào di chuyển hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cũ.
Theo kế hoạch, đoàn nhập cảnh vào Việt Nam để ra Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Trong hơn 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào tham gia khối diễu binh dịp này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia.
Trước khi nhập cảnh vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phía Lào đã gửi hồ sơ sang cho Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) để làm các thủ tục cần thiết.
Trước khi nhập cảnh vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phía Lào đã gửi hồ sơ sang cho Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) để làm các thủ tục cần thiết.
Đón tiếp đoàn Quân đội Nhân dân Lào tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Đón tiếp đoàn Quân đội Nhân dân Lào tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Cán bộ, chiến sĩ Lào xếp hàng dài, lần lượt lên các xe đưa đón.
Lào là một trong những quốc gia cử lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tại Hà Nội. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa trên cả phương diện chính trị, ngoại giao và quốc phòng, thể hiện sự ủng hộ của Lào đối với Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc trọng đại.
Cán bộ, chiến sĩ Lào xếp hàng dài, lần lượt lên các xe đưa đón.
Lào là một trong những quốc gia cử lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tại Hà Nội. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa trên cả phương diện chính trị, ngoại giao và quốc phòng, thể hiện sự ủng hộ của Lào đối với Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc trọng đại.
Gần một tháng qua, các chiến sĩ đã tập luyện để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.
Đại diện Quân đội nhân dân Lào cho biết quá trình tập luyện gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng gắt, đôi khi mưa lớn.
Gần một tháng qua, các chiến sĩ đã tập luyện để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.
Đại diện Quân đội nhân dân Lào cho biết quá trình tập luyện gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng gắt, đôi khi mưa lớn.
Trước đó hồi tháng 4, hơn 100 chiến sĩ, chỉ huy thuộc Quân đội Nhân dân Lào cũng đến Việt Nam tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM, theo lời mời của Bộ Quốc phòng.
Một chiến sĩ cho biết,l đến nay đội hình khối diễu binh Quân đội Lào đã "vào khuôn", nhiều người đã thuộc làu các ca khúc hùng tráng của Việt Nam như "Tiến bước dưới quân kỳ", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Vì nhân dân quên mình"...
Trước đó hồi tháng 4, hơn 100 chiến sĩ, chỉ huy thuộc Quân đội Nhân dân Lào cũng đến Việt Nam tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM, theo lời mời của Bộ Quốc phòng.
Một chiến sĩ cho biết,l đến nay đội hình khối diễu binh Quân đội Lào đã "vào khuôn", nhiều người đã thuộc làu các ca khúc hùng tráng của Việt Nam như "Tiến bước dưới quân kỳ", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Vì nhân dân quên mình"...
Ngoài hành lý và tư trang cá nhân, các chiến sĩ còn mang theo valy quân dụng chứa các trang thiết bị cần thiết.
Đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 5 phút thì trời đổ mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ Lào phải nhanh chóng di chuyển lên xe.
Ngoài hành lý và tư trang cá nhân, các chiến sĩ còn mang theo valy quân dụng chứa các trang thiết bị cần thiết.
Đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 5 phút thì trời đổ mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ Lào phải nhanh chóng di chuyển lên xe.
Khoảng 9h30, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào đã xuất phát từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi Hà Nội bằng đường bộ để tập luyện tổng duyệt cho lễ diễu binh.
Khoảng 9h30, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào đã xuất phát từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi Hà Nội bằng đường bộ để tập luyện tổng duyệt cho lễ diễu binh.
Trên đường di chuyển, một chiến sĩ Lào ngồi trong ôtô vẫy tay từ cửa kính chào đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
13 khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao. Từ ngày 20/8, các khối quần chúng bắt đầu tập luyện đợt hai tại sân vận động Mỹ Đình trước khi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng lực lượng vũ trang.
Trên đường di chuyển, một chiến sĩ Lào ngồi trong ôtô vẫy tay từ cửa kính chào đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
13 khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao. Từ ngày 20/8, các khối quần chúng bắt đầu tập luyện đợt hai tại sân vận động Mỹ Đình trước khi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng lực lượng vũ trang.
Đức Hùng