Quân đội Lào đến Việt Nam tham gia diễu binh

Khoảng 8h, 6 ôtô khách chở 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào di chuyển hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cũ.

Theo kế hoạch, đoàn nhập cảnh vào Việt Nam để ra Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Trong hơn 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào tham gia khối diễu binh dịp này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia.