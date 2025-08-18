Quân đội Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh tấn công ở Gaza City

Lãnh đạo IDF cho biết lực lượng này đã thông qua kế hoạch tiếp theo cho chiến dịch ở Gaza, với trọng tâm là đẩy mạnh tấn công Hamas ở Gaza City, thành phố miền bắc dải đất.

"Chúng tôi hôm nay phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Giống như các chiến dịch gần đây ở Iran, Yemen, Lebanon, Judea và Samaria, và Gaza, chúng tôi sẽ tiếp tục định hình lại thực tế an ninh", Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trung tướng Eyal Zamir, ngày 17/8 phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm thực địa ở Gaza.

"Chúng ta sẽ duy trì đà tiến của chiến dịch Gideon's Chariots, tập trung vào Gaza City. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Hamas bị đánh bại dứt điểm, và các con tin luôn là ưu tiên hàng đầu", ông nói thêm.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir trong chuyến thăm thực địa tới Gaza ngày 17/8. Ảnh: IDF

"Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại Hamas tại Gaza City cho đến khi hạ gục họ hoàn toàn", Zamir cho hay, thêm rằng đây không phải một chiến dịch cục bộ mà là một lớp trong chiến lược dài hạn và có kế hoạch, với tầm nhìn đa mặt trận nhằm vào tất cả thành phần trong "Trục Kháng chiến" của Iran.

Zamir cảm ơn các binh sĩ vì quãng thời gian phục vụ của họ tại Gaza, một lần nữa nhấn mạnh việc đưa các con tin trở về là ưu tiên cao nhất.

"Các bạn đã chiến đấu gần hai năm liên tiếp, đạt được những thành tựu chưa từng có, mang lại an ninh cho các cộng đồng gần Dải Gaza và tất cả người dân Israel. Tôi tự hào về các bạn", ông nói với các binh sĩ. "IDF gánh vác trách nhiệm đạo đức là đưa các con tin về nhà, cả người còn sống lẫn người đã chết".

Chuyến thăm thực địa của lãnh đạo IDF diễn ra chưa đầy một tuần sau khi văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố kế hoạch tiếp quản Gaza City, bất chấp phản đối từ nhiều nước.

Kế hoạch này, được Nội các An ninh Israel phê duyệt, sẽ bật đèn xanh cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz triệu tập hơn 400.000 quân dự bị để thực hiện chiến dịch cho đến ngày 30/11.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Vũ Hoàng (Theo Fox News, Times of Israel, AFP)