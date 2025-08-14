Quân đội Israel duyệt kế hoạch tiến công mới ở Dải Gaza

Quân đội Israel thông qua kế hoạch tiến công mới vào Dải Gaza, vài ngày sau khi nội các an ninh duyệt phương án chiếm đóng Gaza City.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 13/8 thông báo tư lệnh Eyal Zamir đã "phê duyệt khuôn khổ chính cho kế hoạch tác chiến tại Dải Gaza", nhưng không công bố thêm chi tiết.

Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa công bố thời gian chính xác để quân đội Israel tiến vào Gaza City, thành phố lớn nhất của Dải Gaza, nơi hàng nghìn người đã phải sơ tán sau các cuộc tấn công trước đó.

Người Palestine chờ nhận bữa ăn tại một trung tâm phân phối thực phẩm ở Gaza City ngày 13/8. Ảnh: AFP

Thông tin được đưa ra vài giờ sau khi nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza cho biết đã cử phái đoàn cấp cao đến Cairo để "đàm phán sơ bộ" với quan chức Ai Cập về lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, Israel đã tăng cường không kích Gaza City những ngày gần đây. "Israel tiếp tục tiến hành những đợt xâm nhập hung hăng vào Gaza City. Các cuộc tấn công cho thấy sự leo thang nguy hiểm nhằm áp đặt thực tế mới trên thực địa bằng vũ lực, thông qua chính sách tiêu thổ và phá hủy hoàn toàn tài sản của dân thường", Ismail Al-Thawabta, người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas ở Gaza, cho hay.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, nói rằng các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng trên khắp dải đất trong ngày 13/8. Phóng viên AFP tại Gaza City ngày 12/8 ghi nhận nhiều người Palestine ráo riết sơ tán trước đòn tấn công của Israel vào khu vực Zeitoun và Asqoola.

Sau hơn 22 tháng phát động chiến dịch ở Gaza, Israel đang bị chia rẽ sâu sắc. Một bên là những người yêu cầu chấm dứt xung đột và đạt thỏa thuận thả con tin, phía còn lại là những người muốn tiêu "tiêu diệt tận gốc" Hamas.

Làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài Israel càng gia tăng sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu hôm 8/8 công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch và chiếm đóng Gaza City.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin.

Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.500 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)