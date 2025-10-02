Lực lượng Israel chặn một số thuyền buồm, bắt Greta Thunberg và các nhà hoạt động, ngăn họ tiếp cận Dải Gaza.

"Lực lượng Israel đã cản trở và đổ bộ trái phép lên các thuyền Alma, Sirius và Adara trên vùng biển quốc tế vào tối 1/10. Luồng phát trực tiếp và liên lạc với một số thuyền khác cũng bị mất kết nối", Đội thuyền buồm Global Sumud (GSF) cho biết.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận nước này "đã dừng một số phương tiện trong đội thuyền buồm", các hành khách được đưa về một cảng của nước này rồi trục xuất. Theo Reuters, các thuyền bị chặn ở khu vực cách Dải Gaza khoảng 70 hải lý, nằm trong vùng cấm kéo dài 150 hải lý tính từ bờ biển Gaza do Israel tuyên bố thiết lập.

Giới chức Israel cũng đăng video cho thấy nhà hoạt động Thụy Điển Greta Thunberg ngồi trên thuyền, bên cạnh là binh sĩ bịt mặt. "Greta và những người bạn của cô ấy vẫn ổn và khỏe mạnh", Bộ Ngoại giao Israel cho hay.

Quân đội Israel chặn thuyền viện trợ Gaza, bắt Greta Thunberg Greta Thunberg trên thuyền buồm bị Israel chặn tối 1/10. Video: X/IsraelMFA

Greta Thunberg, 22 tuổi, nổi tiếng toàn cầu từ năm 2018 sau khi bỏ học để biểu tình vì môi trường bên ngoài quốc hội Thụy Điển hàng tuần. Những năm gần đây, Thunberg thường xuyên tham gia biểu tình và bị cảnh sát áp giải và tạm giam, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

Bộ Ngoại giao Israel còn đăng tư liệu một trung úy hải quân cảnh báo các nhà hoạt động qua radio rằng họ đang "tiếp cận khu vực bị phong tỏa". "Nếu muốn chuyển viện trợ tới Gaza, các vị có thể thực hiện thông qua những kênh đã được thiết lập. Vui lòng chuyển hướng về cảng Ashdod, nơi viện trợ sẽ được kiểm tra an ninh trước khi chuyển vào Dải Gaza", nữ trung úy nói.

Các nhà hoạt động trên thuyền buồm giơ tay khi bị lực lượng an ninh Israel chặn bắt ngày 1/10. Ảnh: Reuters

GSF gồm khoảng 45 thuyền chở theo khoảng 500 chính trị gia và nhà hoạt động, rời Tây Ban Nha hồi tháng 9 để tới Địa Trung Hải với mục tiêu "phá vòng vây" Israel áp đặt với Dải Gaza. Nhiều người trong số này bị Israel cáo buộc có liên hệ với Hamas.

Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy đã cử tàu hải quân đi theo GSF để hỗ trợ công dân kịp thời. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt đầu nỗ lực để Israel thả những người trên thuyền, trong khi Madrid kêu gọi Tel Aviv đảm bảo an toàn và quyền lợi cho các nhà hoạt động.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)