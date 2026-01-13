Quân đội huy động 121 phương tiện đưa đón đại biểu dự Đại hội 14

Cục Xe máy - Vận tải phối hợp các lực lượng điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện để tập huấn, chuẩn bị đưa đón đại biểu dự Đại hội Đảng 14.

Sáng 13/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa đón đại biểu dự Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy - Vận tải, cho biết lực lượng được điều động đến Lữ đoàn 971 để tập huấn, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ gồm 286 cán bộ, lái xe cùng 121 phương tiện. Dự kiến quân đội đưa đón 1.402 đại biểu thuộc 25 đoàn của Đảng và khách mời dự Đại hội.

Cục Xe máy - Vận tải đánh giá trong quá trình chuẩn bị, tổ giáo viên, Lữ đoàn 971 và Nhà máy Z157 đã bảo đảm chất lượng phương tiện kỹ thuật đồng đều, đáp ứng yêu cầu về hình thức. Đến nay, 100% nội dung tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và nội dung liên quan đạt yêu cầu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Các phương tiện đưa đón đại biểu dự Đại hội 14 được huy động. Ảnh: Quỳnh Hương

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Ông yêu cầu các chỉ huy đội hình nắm chắc nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng về phương tiện, kỹ thuật, xăng dầu, quân y. Các lực lượng phải thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn trong quá trình đưa đón, nhất là bảo mật thông tin, không để lộ, lọt. Lái xe chấp hành nghiêm quy định, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện và tuân thủ quy định trong hành quân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội.

Phương Hà