'Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh'

Theo Phó tổng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá lực lượng Quân đội tham gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ngày 3/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ A80.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, từ tuyển chọn quân nhân, khảo sát địa điểm huấn luyện, chuẩn bị vũ khí trang bị, tổ chức huấn luyện, hợp luyện đến tổng duyệt.

Trong hơn 4 tháng tập luyện, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều nữ quân nhân, dân quân tự vệ, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quyết tâm cao. Các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội.

"Thành tích này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước về Quân đội Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ và thân thiện; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và bạn bè quốc tế", Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh.

Các cán bộ, chiến sĩ giao lưu với người dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 hôm 2/9. Ảnh: Tùng Đinh

Ông đề nghị các đơn vị nhanh chóng bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện; tổ chức hành quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; ổn định biên chế sau sự kiện; đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ.

Sáng 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh hơn 16.300 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Quân đội đã huy động lực lượng lớn máy bay quân sự diễu binh, gồm vận tải cơ CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và tiêm kích Su-30MK2. Trên biển, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, thủy phi cơ DHC-6, trực thăng săn ngầm Ka-28, tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân; cùng tàu tuần tra SPA-4207 của Biên phòng, DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển.

Sơn Hà