Quân đội dựng lều dã chiến cho người Nha Trang tránh ngập

Hai lều dã chiến được quân đội dựng chiều 20/11 tại nút giao Ngọc Hội, điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 (quốc lộ 1C) và 19 Tháng 5, cách trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) không xa.
Mỗi lều rộng khoảng 100 m2, vừa là nơi ăn uống, nghỉ ngơi tạm cho người già, trẻ nhỏ, vừa là điểm tập kết lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân vùng ngập.
Bên trong lều, hàng trăm người xếp hàng khai báo với cán bộ phường về tình trạng người thân mắc kẹt trong mưa lũ để lập phương án ứng cứu.
Chị Hoàng Kiều gọi điện báo tin cho gia đình, cho biết nhà hai tầng nhưng nước đã dâng tới nửa tầng hai. Lúc lực lượng cứu trợ tới, canô quá đông người nên chồng chị ở lại, còn chị và hai con được đưa ra ngoài trước. "Tôi sẽ ở lại lán đến khi chồng ra, sau đó sẽ thuê khách sạn ngủ tạm", chị nói.
Chiến sĩ bế em nhỏ vừa được đưa ra khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang, đưa vào lều trú tạm.
Bên ngoài lều, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa gói các phần lương thực, sẵn sàng tiếp tế cho người bị mắc kẹt trong lũ.
Quân đội chuẩn bị phao cứu sinh phục vụ công tác cứu hộ người dân bị cô lập trong lũ.
Lúc 16h, từng xe tải chở canô nối đuôi nhau đến nút giao Ngọc Hội, sẵn sàng vào tâm lũ ở phường Tây Nha Trang tiếp tế lương thực cho người dân. Hàng trăm người vẫn túc trực tại điểm ngập lụt, gồm công an, quân đội, lực lượng địa phương và các mạnh thường quân, phối hợp tiếp tế và hỗ trợ người dân Nha Trang.
Thanh Tùng - Bùi Toàn
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.