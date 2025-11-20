Quân đội dựng lều dã chiến cho người Nha Trang tránh ngập

Hai lều dã chiến được quân đội dựng chiều 20/11 tại nút giao Ngọc Hội, điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 (quốc lộ 1C) và 19 Tháng 5, cách trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) không xa.

Mỗi lều rộng khoảng 100 m2, vừa là nơi ăn uống, nghỉ ngơi tạm cho người già, trẻ nhỏ, vừa là điểm tập kết lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân vùng ngập.