Dựng nhà bạt, trông xe miễn phí

Hàng loạt nhà bạt và các điểm trông xe miễn phí được bố trí phục vụ người dân và du khách tham dự sơ duyệt, tổng duyệt, lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.

10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đã được lắp đặt hoàn thiện sáng 27/8, tại 5 địa điểm gồm: vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ), sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình).

Nhà bạt được dựng trước ga Hà Nội để phục vụ người dân xem diễu binh. Ảnh: Viết Tuân

Mỗi nhà bạt dã chiến có sức chứa khoảng vài trăm người, phục vụ người dân và du khách nghỉ ngơi trong trường hợp mưa, nắng. Khu vực bên trong có xếp ghế ngồi hoặc trải bạt.

Theo yêu cầu của sở Xây dựng Hà Nội, 18 xã phường đã sắp xếp mặt bằng cho người dân gửi xe miễn phí, gồm Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hòa, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì.

Tại các bãi đỗ xe, lực lượng chức năng túc trực, phân luồng, hỗ trợ người dân từ lúc vào đến khi lấy xe để đảm bảo an toàn, trật tự.