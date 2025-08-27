VnExpress Thời sự

Trang trí lễ đài tại Ba Đình trước giờ sơ duyệt

Hà NộiCòn hơn 4 tiếng nữa sẽ đến giờ sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các lực lượng đang ráo riết bài trí khu trung tâm, người dân đổ về ngày một nhiều, phủ kín các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình.

Thời gian và các tuyến đường bị cấm hôm nay. Đồ họa: Tạ Lư

  • 14h50

    Chiến sĩ A80 'xong nhiệm vụ con về chịu tang cha'

    Chiến sĩ Phan Gia Huy thuộc Sư đoàn 324 Quân khu 4, đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn diễu binh A80. Một ngày trước, quân nhân quê Quảng Trị nhận tin cha qua đời. Theo quy định, Ban tổ chức diễu binh diễu hành Quân khu 4 cử cán bộ cùng Gia Huy trở về Quảng Trị chịu tang. Nhưng Gia Huy, người đảm nhận vị trí chính thức trong đội hình đã quyết định hoàn thành đại lễ rồi trở về chịu tang.

    "Ngày lễ đến gần, nếu em trở về sẽ khuyết vị trí ảnh hưởng đội hình. Em cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này rồi về chịu tang, hẳn bố cũng đồng tình với quyết định của con", Huy chia sẻ.

    Chiến sĩ Phan Gia Huy luyện tập đội hình khối trước đại lễ A80. Ảnh: Hoàng Phong

  • Dựng nhà bạt, trông xe miễn phí

    Hàng loạt nhà bạt và các điểm trông xe miễn phí được bố trí phục vụ người dân và du khách tham dự sơ duyệt, tổng duyệt, lễ diễu binh chính thức ngày 2/9.

    10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đã được lắp đặt hoàn thiện sáng 27/8, tại 5 địa điểm gồm: vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ), sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình).

    Nhà bạt được dựng trước ga Hà Nội để phục vụ người dân xem diễu binh. Ảnh: Viết Tuân

    Mỗi nhà bạt dã chiến có sức chứa khoảng vài trăm người, phục vụ người dân và du khách nghỉ ngơi trong trường hợp mưa, nắng. Khu vực bên trong có xếp ghế ngồi hoặc trải bạt.

    Theo yêu cầu của sở Xây dựng Hà Nội, 18 xã phường đã sắp xếp mặt bằng cho người dân gửi xe miễn phí, gồm Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hòa, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì.

    Tại các bãi đỗ xe, lực lượng chức năng túc trực, phân luồng, hỗ trợ người dân từ lúc vào đến khi lấy xe để đảm bảo an toàn, trật tự.

  • Bộ đội phòng hóa rà soát Quảng trường Ba Đình

    Hơn 14h, khu vực quảng trường Ba Đình trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Các lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết chuẩn bị phục vụ lễ sơ duyệt.

    Công binh rà bom mìn trên khán đài. Ảnh: Đức Đồng

    Các chiến sĩ trang trí lễ đài. Ảnh: Đức Đồng

    Quảng trường Ba Đình lúc 14h20. Ảnh: Đức Đồng

  • 14h25

    Người dân đồng ca trong lúc chờ đợi

    Dân hát
     
     

    Tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, nhiều người hòa giọng hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'. Video: Anh Phú

  • 14h10

    Khối xếp chữ vào lễ đài

    Trong lễ diễu binh, ngoài khối đi, khối đứng, trên lễ đài có lực lượng xếp hình xếp chữ với 4. 600 người.

    Ảnh: Đức Đồng

    Ảnh: Đức Đồng

    Ảnh: Đức Đồng

  • Gia đình ba thế hệ xuyên đêm chờ xem diễu binh

    Bà Mai Thị Hảo, 60 tuổi, cùng 8 thành viên của gia đình vượt gần 200 km từ Thanh Hóa ra Thủ đô, xếp hàng từ 1h sáng chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh mừng Quốc khánh.

    Bà cho biết đây là lần đầu được xem diễu binh. Bà khao khát được tận mắt chứng kiến khí thế hào hùng của quân đội nên rủ con cháu lên đường. "Tôi cùng cả nhà đi xem buổi sơ duyệt rồi về vì sợ ngày tổng duyệt và chính lễ sẽ khó chen chân", bà Hảo nói.

    Gia đình bà Nguyễn Thị Bích, 60 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội lên gần khu vực đường Hùng Vương từ 8h sáng 27/8, để xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh: Nga Thanh

  • Người dân xếp hàng kín các tuyến phố chờ xem diễu binh

    Phố Nguyễn Thái Học từ 13h đã kín người dân hai bên vỉa hè chờ xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh. Viết Tuân

  • Cấm đường chuẩn bị lễ sơ duyệt

    Theo kế hoạch, để phục vụ cho buổi sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80 vào 20h ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cấm đường từ đầu giờ chiều nay đến 2h hôm sau. So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sớm hơn 4 giờ, từ 13h hôm nay đến 2h ngày mai.

    13h, các tuyến đường quanh khu vực diễn ra lễ sơ duyệt bắt đầu được phong tỏa. Ảnh: Đức Đồng

    Lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: Đức Đồng

    Tình nguyện viên trải dài trên đường Lê Hồng Phong, hướng dẫn người dân và đại biểu. Ảnh: Võ Thạnh

  • Người dân đến nhận chỗ sớm xem sơ duyệt

    Tại ga Hà Nội phía đường Lê Duẩn, từ 12h đã có nhiều người đến nhận chỗ xem sơ duyệt. Trong ảnh là nhóm nữ cựu chiến binh đi tàu từ Thanh Hóa ra sáng nay. Cả bốn người đều từng tham gia duyệt binh năm 1975. Tại ga Hà Nội, lực lượng chức năng đã dựng 4 nhà bạt lớn phục vụ nhân dân và một trạm y tế.

    Nhóm nữ cựu chiến binh đi tàu từ Thanh Hóa ra Hà Nội để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Viết Tuân

    Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường từng làm tình báo quân đội trong kháng chiến chống Mỹ, đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binh từ sáng sớm. Ông mang theo bức ảnh chụp hôm 30/4/1975 khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Ảnh: Viết Tuân

    Người dân đội mưa đứng kín hai bên đường Thanh Niên, Quán Thánh, Phan Đình Phùng. So với hai buổi trước, hôm nay nhà chức trách mở rộng khu vực cấm hơn, người dân không còn được đứng ở hai vỉa hè đường Hùng Vương. Ảnh: Phạm Dự

    Một điểm phát bánh nước miễn phí cho người dân đi xem diễu binh trên phố Liễu Giai. Ảnh: Huy Mạnh

  • Lực lượng chức năng ráo riết chuẩn bị cho buổi sơ duyệt

    Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay với sự tham dự của khoảng 40.000 người.

    Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Đồng thời, tại đầu cầu Khánh Hòa sẽ có phần thuyết minh trực tiếp (qua màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

    Chiến sĩ công binh Tiểu đoàn 544 Bộ Tư lệnh Thủ đô dò mìn, vật nổ trước khi lễ sơ duyệt diễn ra, khu vực đường Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Ảnh: Thanh Tùng

