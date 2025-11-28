Quan chức Nga nói Su-35S khiến F-16 Ukraine tránh xa tiền tuyến

Quan chức quốc phòng Nga nói rằng tiêm kích Su-35S hạn chế đáng kể hoạt động của các loại chiến đấu cơ Ukraine, trong đó có F-16 và Mirage-2000.

"Tiêm kích Su-35S có khả năng tập kích mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km, khiến máy bay đối phương phải bay ở độ cao tối thiểu tại khu vực hậu phương. Đó là lý do các chiến đấu cơ Ukraine, trong đó có dòng F-16 và Mirage 2000, không thể tiếp cận tiền tuyến để phóng tên lửa đối không", Sergey Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, cho biết hôm 26/11.

Quan chức Rostec thêm rằng phi đội Su-35S cũng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tập kích và chế áp phòng không đối phương."Phi công Nga đánh giá rất cao năng lực của dòng máy bay này", ông cho hay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên.

Nga nói tiêm kích phương Tây không dám đến gần tiền tuyến vì sợ Su-35 Tiêm kích Su-35S Nga làm nhiệm vụ chiến đấu trong video đăng ngày 26/11. Ảnh: BQP Nga

Không quân Ukraine trước đó đăng video giới thiệu về tiêm kích Mirage 2000 trang bị tên lửa đối không tầm ngắn R550, tuyên bố chiến đấu cơ do Pháp chuyển giao có tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) của Nga lên đến 98%, trong đó ít nhất 12 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 đã bị hạ.

Những tư liệu được không quân Ukraine công bố gần đây cho thấy tiêm kích F-16 chỉ còn lắp tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L đời cũ khi làm nhiệm vụ, không còn mang đạn tầm trung AIM-120B/C hay AIM-9X hiện đại nhất do Mỹ viện trợ như giai đoạn đầu tham chiến.

Trong khi đó, Su-35S được trang bị radar Irbis-E với khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km. Vũ khí chính trong nhiệm vụ tuần phòng trên không của Su-35S là tên lửa đối không tầm trung R-77-1 hoặc R-77M với tầm bắn 110-200 km, cùng tên lửa đối không tầm xa R-37M có thể bắn trúng đích ở cách xa hơn 300 km.

"Điều này có thể là lý do chiến đấu cơ Ukraine phải hoạt động xa tiền tuyến và bay thấp, bám sát địa hình để tránh lộ diện. Khi hoạt động ở độ cao lớn, tiêm kích Ukraine sẽ nhanh chóng bị Su-35S Nga phát hiện và công kích, không thể kịp rút ngắn khoảng cách để đánh trả", cây viết Sakshi Tiwari của trang quân sự Eurasian Times nhận định.

Quân nhân Ukraine bên cạnh tiêm kích Mirage 2000 trong ảnh đăng ngày 26/11. Ảnh: BQP Ukraine

Không quân Nga dường như đang biên chế gần 140 tiêm kích Su-35S. Lực lượng này đã mất ít nhất 8 chiếc Su-35S kể từ khi xung đột bùng phát, nhưng vẫn bù đắp được tổn thất nhờ tốc độ sản xuất máy bay liên tục tăng trong những năm qua.

Phạm Giang (Theo TASS, Eurasian Times, Business Insider)