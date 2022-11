Qatar dưới ống kính người Việt mùa World Cup

Trung tâm Doha về đêm, nhiệt độ giảm nhiều so với ban ngày nên mát mẻ hơn. Thời tiết Qatar những ngày diễn ra World Cup dao động từ 22 đến 28 độ C. Đó cũng là lý do nhiều du khách nói rằng, họ đã có một mùa đông ấm áp khi đến đây xem World Cup.

Thái Vũ, một cổ động viên đến từ TP HCM, cho biết Qatar nóng bức, nên nhiều du khách đến từ xứ lạnh không quen. Người Việt vốn quen với khí hậu bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì cảm thấy bình thường, và "có thể chịu được".