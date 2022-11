Fan Việt đi xem World Cup 2022: 'Không khổ như lời đồn'

QatarCổ động viên các nước đều phàn nàn về chỗ ăn ở và thời tiết nhưng Duy Thái và Hải An đều đã sớm thích nghi và không thấy bất tiện.

Vũ Duy Thái, 24 tuổi, bay từ TP HCM đến Qatar ngày 17/11 và ở lại 23 ngày để xem 11 trận đấu World Cup 2022. Một tuẩn qua, Thái rất vui vẻ. Thủ tục nhập cảnh, nhận phòng đều nhanh chóng. Lần đầu đi du lịch nước ngoài, lại tự túc và một mình, nhưng anh không gặp khó khăn nào.

Thái chụp ảnh lưu niệm tại khi đến Qatar xem World Cup.

Bốn ngày đầu tiên, Thái ở làng cổ động viên thuộc Caravan City, Doha. Giá phòng là 111 USD một đêm, đủ tiện nghi cơ bản, rộng rãi, sạch sẽ và an toàn. Phòng có nhà vệ sinh, ghế sofa, TV, điều hòa, tủ đựng đồ. "Giá phòng rẻ bằng một nửa nơi khác và tôi hài lòng vì có đủ những thứ cần thiết. Không quá tệ như những gì mọi người vẫn nói", chàng trai đến từ TP HCM cho biết.

Ba ngày tiếp theo, Thái chuyển sang làng cổ động viên khác ở Qetaifan Island. 23 ngày ở Qatar, Thái ở bốn nơi khác nhau. Lý do là quá đông người đặt phòng nên không nơi nào có thể cung cấp cho anh phòng 23 đêm liên tiếp. Nơi ở mới giá đắt gấp đôi, 207 USD một đêm. Thái thích ở một mình, lại đặt sớm nên anh thuê được phòng riêng. Phòng ở đây là những chiếc lều trắng được dựng lên để phục vụ World Cup.

Những ngày đầu ở Word Cup 2022 của cổ động viên Việt Căn lều có giá 207 USD một đêm của Thái ở Qatar.

"Phòng thực chất là một lều nhỏ, có hai giường, một quạt, thiếu nhiều tiện nghi, hông có tủ đồ, TV, điều hòa, không có móc treo đồ. Nhà tắm và vệ sinh dùng chung ở khu vực bên ngoài nhưng đều sạch sẽ", Thái chia sẻ không thấy bất tiện vì thích ứng nhanh và cảm thấy mọi thứ ở đây đều bình thường. "Tôi là người đơn giản, không đòi hỏi quá cao. Tôi cũng dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh", Thái nói.

Phòng ở Qetaifan Island là những chiếc lều vải, khóa cửa lỏng lẻo nên Thái có đôi chút lo lắng. "Tôi mang laptop sang đây, vì vừa đi chơi vừa xử lý công việc từ xa. Khóa cửa không chắc chắn nên tôi cũng sợ bị mất laptop, mà sân vận động lại quy định không được mang thứ này vào. Do đó, tôi cũng đang không biết xử lý ra sao".

Thái bật mí thêm ở khu vực Qetaifan Island quản lý lỏng lẻo. Thực tế một lều chứa tối đa hai khách, nhưng vẫn có thể dẫn thêm bạn bè vào ở cùng. Một lều có thể ở 3-4 người mà không bị ai để ý. Vấn đề duy nhất là lều và giường quá bé, nếu ở như thế sẽ bị chật.

Khi đến Qatar Thái làm quen được với hai cổ động viên Việt Nam. Họ là những người đi du lịch chuyên nghiệp, nên mang theo đầy đủ dụng cụ để nấu nướng. Cả ba đi siêu thị mua hải sản, tự nấu ăn nên hợp khẩu vị hơn. Theo đánh giá của anh, hải sản ở đây còn rẻ hơn Việt Nam. Dù vậy, Thái vẫn dành ra một số bữa để đến các hàng quán địa phương thưởng thức đặc sản. "Đồ ăn trong hàng quán tôi thấy dễ ăn. Một số cửa hàng, siêu thị ngay gần metro nên đi lại cũng thuận tiện", Thái nói.

Thẻ Hayya card của Thái dùng để nhập cảnh thay visa và dùng để đi tàu miễn phí trong thời gian diễn ra World Cup.

Ngô Trần Hải An, blogger du lịch sống tại TP HCM, cũng có những ngày đầu tiên khá dễ chịu tại Qatar. Thay vì ở khách sạn, Hải An tới nhà người quen. "Qatar yêu cầu cổ động viên đến xem World Cup phải đặt phòng ở những khách sạn được chính phủ chỉ định, không được phép ở nhà dân hay những nơi chưa đăng ký. Nếu muốn ở nhà người thân giống tôi, thì phải làm đơn gửi chính phủ. Sau khi được xét duyệt, khách mới được đến ở mà không bị phạt tiền", Hải An nói.

Về ăn uống, cả Thái và Hải An đều nhận xét đồ ăn đắt nếu mua ở khu vực fan zone (dành cho cổ động viên đến Qatar xem World Cup). Giá trung bình một bữa buffet là 650.000 đồng. "Đồ ăn không đa dạng và hương vị cũng không quá đặc sắc. Theo đánh giá cá nhân, tôi thấy chất lượng ở mức trung bình, ăn được", Hải An nói.

Hai cổ động viên Việt cho biết người Việt đến Qatar xem World Cup không đến nỗi "phát điên" vì không được uống đồ có cồn. Vì vậy, mọi người hầu như không gặp vấn đề đối với lệnh cấm bán bia tại các sân vận động của chính phủ. Thái và An cho biết ở Qatar có 3-4 khu vực fan zone bán bia, rượu cho cổ động viên. Tuy nhiên ở fan zone Doha nơi cả hai ghé thăm đều không thấy bầy bán những loại đồ uống có cồn này. "Nước ngọt thì được bán rất nhiều, và bán ở mọi nơi", Hải An chia sẻ.

Những ngày đầu ở Word Cup 2022 của cổ động viên Việt Một quầy bán hàng ăn ở Qatar.

Thời tiết là vấn đề khiến nhiều cổ động viên các nước "vật vã" nhưng cả An và Thái đều không không thấy quá phiền. Qatar ban ngày nắng nóng, đứng tầm 3-4 phút ngoài trời là đã cảm thấy rát mặt, theo Hải An. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, giống không khí ở Đà Lạt.

"Một người bạn của tôi bị sốc nhiệt vì nhiệt độ ngày - đêm ở đây quá chênh lệch. Đến tối là anh ấy kêu đau đầu. May mắn là tôi không bị vậy. Tôi đã đến các làng cổ động viên. Những nơi phòng ở là lều bạt đều rất nóng. Họ hầu như không thể ở trong lều vào ban ngày, chỉ có thể quay lại vào buổi tối", An cho hay.

Ban đêm nhiệt độ hạ xuống nên không có điều hòa, Thái ngủ ngon. "Có những ngày tôi ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng cũng có ngày tranh thủ đi tham quan đây đó, còn ban đêm thì xem đá bóng", Thái nói.

Về không khí sôi động tại Qatar, Hải An chia sẻ World Cup năm nay "ít vui" hơn những kỳ trước anh từng tham gia. Theo Hải An, một phần lý do có lẽ là các quy định nghiêm ngặt của chính phủ như hạn chế địa điểm bán bia, rượu cũng như cách ăn mặc. "Mọi người đều phải ăn mặc kiềm chế hơn. Cũng có một số cổ động viên nước ngoài cởi trần trong khu vực fan zone. Nhưng số đó rất ít. Khoảng 1.000 người thì chỉ có 1-2 người như vậy".

Còn Vũ Thái đang say sưa tận hưởng không khí của kỳ World Cup đầu tiên được trải nghiệm trực tiếp. "Cổ động viên các nước đều rất thân thiện và sôi nổi. Tôi đặc biệt ấn tượng với những người đến từ Mexico và Argentina. Họ 'quẩy' rất nhiệt tình".

Không khí ở các làng cổ động viên luôn sôi động.

Những ngày đầu ở Word Cup 2022 của cổ động viên Việt Không khí sôi động ở làng cổ động viên tại Qetaifan Island.

Thái nói ngay cả người dân nước chủ nhà cũng rất thân thiện, không khó gần như "lời đồn". "Nhưng những người tôi gặp chủ yếu là dân nhập cư đến đây sinh sống như Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ. Dân Qatar chính gốc ít hơn. Ở đây một tuần rồi mà tôi mới gặp một người bản địa". Ngoài những lúc xem bóng đá, Thái cũng tranh thủ đi tham quan các nơi như khu chợ Souq Waqif nổi tiếng, trung tâm thương mại Villaggio Mall. Anh dự định sẽ ghé thăm các bảo tàng ở nơi đây.

"Mọi người hay hỏi lần đầu đi nước ngoài, lại đi một mình thì có nhớ nhà không. Chắc là mới đi nên tôi chưa thấy nhớ lắm. Tôi vẫn đang tận hưởng không khí World Cup sôi động ở đây", Vũ Thái nói thêm.

Phương Anh

Ảnh, video: NVCC