Qatar chật vật tuyển nhân viên an ninh cho World Cup

Qatar được cho là thiếu nhân lực cho lực lượng an ninh phục vụ World Cup, phải tuyển dụng cả những người ít kinh nghiệm.

Chưa đầy ba tuần trước khi World Cup bắt đầu, ủy ban an ninh giải đấu World Cup đã tuyển dụng hàng trăm người đàn ông làm bảo vệ, phụ trách giám sát đám đông trong sân vận động, hai bảo vệ mới được tuyển dụng chia sẻ với Reuters ngày 19/11.

Những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sudan và Indonesia. Họ tham gia khóa đào tạo lý thuyết tại trường cảnh sát Qatar đầu tháng 11, nhận đồng phục, sau đó được điều đến sân vận động thực hành.

Một số có kinh nghiệm an ninh nhưng cũng có những người chỉ là lao động công nhật, tài xế, nhân viên văn phòng, một trong hai bảo vệ nói.

Sự chuẩn bị này cho thấy những thách thức về hậu cần Qatar phải đối mặt trong quá trình chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup ngày 20/11. Quốc gia vùng Vịnh đã đào tạo hơn 50.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho khoảng 1,2 triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Các tân binh được huấn luyện lên tới 10 giờ một ngày về kiểm soát đám đông, bao gồm cách xử lý người say bia rượu. "Chúng tôi nói chuyện để nắm được tình trạng sức khỏe của họ. Nếu họ vẫn đi được, chúng tôi sẽ dìu họ. Nếu không, đội ngũ y tế sẽ tiếp quản", một bảo vệ kể lại.

Bảo vệ này được giao nhiệm vụ quan sát khu vực 50-100 người trên khán đài không gần với đường pitch. Anh ước tính hơn 1.200 người đã được tuyển dụng vào đội của mình.

Nhân viên an ninh bên ngoài sân vận động al-Thumana, Doha, Qatar ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Với dân số khoảng 3 triệu người, trong đó chỉ khoảng 12% là người Qatar, quốc gia này đối mặt tình trạng thiếu nhân lực khi tổ chức World Cup, giải đấu kéo dài gần một tháng.

Qatar là quốc gia Trung Đông đầu tiên và là quốc gia nhỏ nhất từng tổ chức World Cup. Qatar đã chi hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng nhưng chưa bao giờ tổ chức một sự kiện với quy mô tương tự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc giải đấu chỉ diễn ra trong hoặc quanh một thành phố cũng là điều bất thường.

7 trong số 8 sân vận động phục vụ World Cup mới được xây và hiếm khi phải đón nhiều khán giả. Sân vận động Lusail, sức chứa khoảng 80.000 người, là nơi diễn ra trận chung kết vào ngày 18/12. Sân vận động này mới chỉ tổ chức một sự kiện lớn thử nghiệm, với gần 78.000 người.

Chính phủ Qatar, các đơn vị tổ chức World Cup Qatar chưa có bình luận.

"Về việc chuẩn bị, kể từ năm 2010, giới chức an ninh và cảnh sát Qatar đã có mặt tại mọi giải đấu bóng đá lớn và thế vận hội", một người phát ngôn FIFA nói. "Nhiều chương trình đào tạo được quốc tế công nhận đã diễn ra, liên quan các vấn đề như an toàn và kiểm soát đám đông, quản lý an ninh và rủi ro, ứng phó khẩn cấp với sự cố nghiêm trọng".

Bảo vệ thứ hai cho biết họ không được phép can thiệp nếu xảy ra ẩu đả và không có quyền bắt người. Họ sẽ theo dõi từng khu vực trong sân và báo cáo tình hình với người giám sát. Mọi rắc rối nghiêm trọng sẽ được "lực lượng đặc nhiệm" xử lý.

"Chúng tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Đã có những lực lượng khác phụ trách việc này. Công việc của chúng tôi chỉ là giám sát và báo cáo", người này nói.

Như Tâm (Theo Reuters)