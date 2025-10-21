Qatar cáo buộc Israel liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza

Quốc vương Qatar lên án loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào vị trí của Hamas, nhấn mạnh đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi một lần nữa lên án mọi hoạt động của Israel tại Palestine, đặc biệt là biến Dải Gaza thành khu vực không còn phù hợp cho con người sinh sống, cũng như tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn", Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng Shura, cơ quan lập pháp Qatar.

Ông Al Thani khẳng định vấn đề Palestine "không phải xoay quanh, mà là chiếm đóng", nhấn mạnh hành động của Israel ở Dải Gaza đã cấu thành tội diệt chủng.

"Dải Gaza là một phần không thể tách rời của các vùng lãnh thổ Palestine và Nhà nước Palestine thống nhất", ông nói, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel chịu trách nhiệm về thương vong ở Dải Gaza và bảo vệ người dân ở vùng đất này.

Quốc vương Qatar phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 23/9. Ảnh: AFP

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 303 người bị thương do các cuộc tấn công của quân đội Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 11/10.

Ông Al Thani một lần nữa lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào nhóm lãnh đạo Hamas tại Doha hồi tháng 9. "Israel đã vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, khi tấn công quốc gia đóng vai trò trung gian. Chúng tôi coi hành động gây hấn này là khủng bố nhà nước, phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đã khiến Israel ngỡ ngàng", ông cho hay.

Giới chức Israel chưa lên tiếng về những phát biểu này.

Theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza, Hamas sẽ thả các con tin còn sống và trao trả thi thể con tin đã chết cho Israel, đổi lại tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn khiến thỏa thuận này ngày càng mong manh.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự do Hamas điều hành tại Gaza, cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực thuộc vùng lãnh thổ này hôm 19/10.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã điều động tiêm kích tiến hành các đòn không kích nhằm vào khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, nhằm "loại bỏ mối đe dọa" sau khi cáo buộc thành viên Hamas liên tiếp tấn công quân nhân Israel ngoài ranh giới "đường vàng" theo thỏa thuận ngừng bắn.

Đây được coi là phép thử lớn đầu tiên với lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Thách thức càng lớn hơn khi IDF ngừng hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Gaza, vốn được thống nhất theo thỏa thuận ngừng bắn. Israel cũng tuyên bố Hamas vi phạm thỏa thuận khi không trao trả toàn bộ thi thể con tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/10 cảnh báo Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm điều khoản ngừng bắn ở Gaza, song nói sẽ cho nhóm cơ hội để tuân thủ thỏa thuận.

Huyền Lê (Theo AFP, Times of Israel, Anadolu Agency)