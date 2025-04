Phương án sắp xếp và tên 102 phường mới tại TP HCM

Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định sẽ được đặt tên cho các phường mới ở quận 1, Bình Thạnh; TP Thủ Đức được chia lại thành 12 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Theo tờ trình sắp xếp được UBND TP HCM trình HĐND thành phố tại kỳ họp chuyên đề sáng 18/4 thành phố từ 273 đơn vị hành chính cấp xã sẽ còn 102 phường, xã. Phương án này đảm bảo chỉ tiêu giảm từ 60-70% của trung ương và phù hợp tiêu chí về diện tích, xã phường.

Trong đó, quận 1 có 4 phường: Tân Định (nhập phường Tân Định và một phần phường Đa Kao); Bến Thành (nhập phường Bến Thành, Phạm Ngũ Lão và một phần phường Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình); Sài Gòn (nhập phường Bến Nghé và một phần phường Nguyễn Thái Bình, Đa Kao); Cầu Ông Lãnh (nhập phường Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh).

Phương án sắp xếp các phường của quận 1. Đồ họa: Quang Tuệ

Quận 3 còn 3 phường, gồm: Bàn Cờ (nhập phường 1, 2, 3, 5 và một phần phường 4); Xuân Hòa (nhập phường Võ Thị Sáu và một phần phường 4); Nhiêu Lộc (nhập phường 9, 11, 12, 14).

Quận 4 còn 3 phường, gồm: Vĩnh Hội (nhập phường 1, 3 và một phần diện tích phường 2, 4); Khánh Hội (nhập phường 8, 9 và một phần phường 2, 4, 15); Xóm Chiếu (nhập phường 13, 16, 18 và một phần diện tích phường 15).

Quận 5 gồm 3 phường, gồm: Chợ Quán (nhập phường 1, 2, 4); An Đông (nhập phường 5, 7, 9); Chợ Lớn (nhập phường 11, 12, 13, 14).

Quận 6 gồm 4 phường, gồm: Bình Tiên (nhập phường 1, 7, 8); Bình Tây (nhập phường 2, 9); Bình Phú (nhập phường 10, 11 của quận 6 và một phần phường 16 của quận 8); Phú Lâm (nhập phường 12, 13, 14).

Quận 7 có 4 phường, gồm: Tân Mỹ (nhập phường Tân Phú và một phần phường Phú Mỹ); Tân Hưng (nhập phường Tân Phong, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Quy); Tân Thuận (nhập phường Bình Thuận, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây); Phú Thuận (nhập phường Phú Thuận và một phần phường Phú Mỹ).

Phương án sắp xếp các phường ở quận 7.

Quận 8 gồm 3 phường, gồm: Chánh Hưng (nhập phường Rạch Ông, Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5); Bình Đông (nhập phường 6, 7 và một phần phường 5, xã An Phú Tây của huyện Bình Chánh); Phú Định (nhập phường Xóm Củi, phường 14, 15 và một phần phường 16).

Quận 10 còn 3 phường, gồm: Vườn Lài (nhập phường 1, 2, 4, 9, 10); Diên Hồng (nhập phường 6, 8, 14); Hòa Hưng (nhập phường 12, 13, 15).

Quận 11 gồm 4 phường, gồm: Hòa Bình (nhập phường 5, 14); Phú Thọ (nhập phường 11, 15 và một phần phường 8); Bình Thới (nhập phường 3, 10 và một phần phường 8); Minh Phụng (nhập phường 1, 7, 16).

Quận 12 có 5 phường, gồm: Đông Hưng Thuận (nhập phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận); Trung Mỹ Tây (nhập phường Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp); Tân Thới Hiệp (nhập phường Hiệp Thành, Tân Thới Hiệp); Thới An (nhập phường Thới An, Thạnh Xuân); An Phú Đông (nhập phường An Phú Đông, Thạnh Lộc).

Quận Bình Thạnh gồm 5 phường, gồm: Gia Định (nhập phường 1, 2, 7, 17); Bình Thạnh (nhập phường 12, 14, 26); Bình Lợi Trung (nhập phường 5, 11, 13); Thạnh Mỹ Tây (nhập phường 19, 22, 25); Bình Quới (nhập phường 27, 28).

Quận Bình Tân còn 5 phường, gồm: Bình Tân (nhập phường Bình Hưng Hòa B, một phần phường Bình Trị Đông A, Tân Tạo); Bình Hưng Hòa (nhập phường Bình Hưng Hòa và một phần Bình Hưng Hòa A, phường CỦA Sơn Kỳ (Tân Phú); Bình Trị Đông (nhập phường Bình Trị Đông, một phần phường Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa A); An Lạc (nhập phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B); Tân Tạo (nhập phường Tân Tạo A và một phần phường Tân Tạo, một phần xã Tân Kiên của huyên Bình Chánh).

Quận Gò Vấp gồm 6 phường, gồm: Hạnh Thông (nhập phường 1, 3); An Nhơn (nhập phường 5, 6); Gò Vấp (nhập phường 10, 17); Thông Tây Hội (nhập phường 8, 11); An Hội Tây (nhập phường 12, 14); An Hội Đông (nhập phường 15, 16).

Quận Phú Nhuận có 3 phường, gồm: Đức Nhuận (nhập phường 4, 5, 9); Cầu Kiệu (nhập phường 1, 2, 7 và một phần phường 15); Phú Nhuận (nhập phường 8, 10, 11, 13 và một phần phường 15).

Quận Tân Bình còn 6 phường, gồm: Tân Sơn Hòa (nhập phường 1, 2, 3); Tân Sơn Nhất (nhập phường 4, 5, 7); Tân Hòa (nhập phường 6, 8, 9); Bảy Hiền (nhập phường 10, 11, 12); Tân Bình (nhập phường 13, 14 và một phần phường 15); Tân Sơn điều chỉnh phần diện tích và quy mô dân số phường 15 còn lại.

Quận Tân Phú có 5 phường, gồm: Tây Thạnh (nhập phường Tây Thạnh và một phần phường Sơn Kỳ); Tân Sơn Nhì (nhập phường Tân Sơn Nhì, một phần phường Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành); Phú Thọ Hòa (nhập phường Phú Thọ Hòa, một phần phường Tân Quý, Tân Thành); Phú Thạnh (nhập phường Phú Thạnh, Hiệp Tân và một phần phường Tân Thới Hòa); Tân Phú (nhập phường Phú Trung, Hòa Thạnh, một phần phường Tân Thành, Tân Thới Hòa).

TP Thủ Đức từ 34 phường sắp xếp thành 12 phường, gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Sau sắp xếp, TP HCM từ 273 phường xã còn 102. Ảnh: Quỳnh Trần

Huyện Bình Chánh gồm 7 xã, gồm: Vĩnh Lộc (nhập xã Vĩnh Lộc A và một phần xã Phạm Văn Hai); Tân Vĩnh Lộc (nhập xã Vĩnh Lộc B và một phần xã Phạm Văn Hai, phường Tân Tạo của quận Bình Tân); Bình Lợi (nhập xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân); Tân Nhựt (nhập xã Tân Kiên, Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc và một phần Tân Tạo A của Bình Tân, một phần phường 16 của quận 8); Bình Chánh (nhập xã Bình Chánh, Tân Quý Tây và một phần An Phú Tây); Hưng Long (nhập xã Hưng Long, Qui Đức, Đa Phước); Bình Hưng (nhập xã Bình Hưng, Phong Phú và một phần phường 7 của quận 8).

Huyện Củ Chi còn 7 xã, gồm: An Nhơn Tây (nhập xã Phú Mỹ Hưng, An Phú, An Nhơn Tây); Thái Mỹ (nhập xã Trung Lập Thượng, Thái Mỹ, Phước Thạnh); Nhuận Đức (nhập xã Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội); Tân An Hội (nhập xã Phước Hiệp, Tân An Hội và thị trấn Củ Chi); Củ Chi (nhập xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An); Phú Hòa Đông (nhập xã Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Phú Hòa Đông); Bình Mỹ(nhập xã Bình Mỹ, Trung An, Hòa Phú).

Huyện Cần Giờ có 4 xã, gồm: Bình Khánh (nhập xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp và một phần xã An Thới Đông); Cần Giờ (nhập xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh); An Thới Đông (nhập xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông); Thạnh An giữ nguyên xã Thạnh An.

Huyện Hóc Môn còn 4 xã, gồm: Hóc Môn nhập (xã Tân Xuân, Tân Hiệp và thị trấn Hóc Môn); Bà Điểm (nhập xã Xuân Thới Thượng, Bà Điểm, Trung Chánh); Xuân Thới Sơn (nhập xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì); Đông Thạnh (nhập xã Đông Thạnh, Nhị Bình và Thới Tam Thôn).

Huyện Nhà Bè có 2 xã, gồm: Nhà Bè (nhập thị trấn Nhà Bè, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc); Hiệp Phước (nhập xã Nhơn Đức, Long Thới, Hiệp Phước).

Lê Tuyết