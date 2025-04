Phương án sáp nhập của Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên và Bến Tre

Sau khi bỏ cấp huyện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến có 29 xã và đặc khu Côn Đảo; tỉnh Phú Yên từ 106 xã, phường còn khoảng 34; Bến Tre có 48 đơn vị.

Nằm vị trí cửa ngõ ra biển Đông của vùng Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu rộng 1.982 km2, hơn 1,3 triệu dân, hiện có ba thành phố: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và 4 huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Đất, Côn Đảo, với số đơn vị hành chính cấp cơ sở là 77 (30 phường, 7 thị trấn và 40 xã).

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong ba phương án đề xuất trình cơ quan thẩm quyền xem xét, sở chọn phương án 29 xã, phường (11 phường và 18 xã) và đặc khu Côn Đảo sau sắp xếp.

Trong đó, thành phố Vũng Tàu hiện 17 xã, phường sẽ thành lập 5 đơn vị mới gồm: phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và giữ nguyên xã Long Sơn.

Đô thị Vũng Tàu từ trên cao. Ảnh: Đăng Khoa

Thành phố Bà Rịa 10 xã, phường còn 3 phường là: Bà Rịa, Long Hương và Hòa Long; TP Phú Mỹ lập 4 phường và một xã gồm: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Hải và xã Châu Pha.

Huyện Châu Đức 16 xã sẽ sáp nhập thành 6, gồm: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành. Huyện Xuyên Mộc hiện 13 đơn vị còn 6 đơn vị là: Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Bình, Bàu Lâm. Còn huyện Long Đất 11 xã sẽ thành lập 4 xã mới gồm Đất Đỏ, Long Hải, Long Điền và Phước Hải.

Sau khi sắp xếp, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ giảm 61,02%. Hai phương án khác được đề xuất tỷ lệ giảm lần lượt 59,1% và 70%.

Tỉnh Phú Yên diện tích hơn 5.000 km2, dân số hơn 1 triệu người, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố Tuy Hòa, hai thị xã Sông Cầu và Đông Hòa, các huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, với 106 đơn vị hành chính cấp xã (82 xã, 18 phường, 6 thị trấn).

Đường ven biển Phú Yên và tháp Nghinh Phong - biểu tượng du lịch của tỉnh. Ảnh: Minh Khôi

Theo phương án Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên vừa trình UBND tỉnh, thành phố Tuy Hòa có 12 xã, phường dự kiến sau sắp xếp còn 3 phường là: Tuy Hòa, Phú Lâm, Bình Kiến; thị xã Sông Cầu có 13 xã, phường, dự kiến thành 2 phường: Sông Cầu 1,2 và 3 xã Sông Cầu 3,4,5; 10 xã, phường của thị xã Đông Hòa còn 2 phường Đông Hòa và Hòa Hiệp, 1 xã Hòa Xuân.

Huyện Tuy An có 15 xã, thị trấn sáp nhập thành 5 xã: Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Tây; 9 xã, thị trấn huyện Phú Hòa thành 2 xã Phú Hòa 1,2; 11 xã, thị trấn của huyện Tây Hòa thành 4 xã Tây Hòa 1 và 2, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành.

Huyện Sơn Hòa còn 4 xã Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Suối Trai; huyện Sông Hinh còn 4 xã Ea Ly, Ea Bá, Đức Bình, Sông Hinh; huyện Đồng Xuân có 4 xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước, Đồng Xuân

Sau sắp xếp, Phú Yên còn phường, xã, giảm gần 68% đơn vị hành chính hiện có.

Tại Bến Tre, ngày 15/4 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Toàn tỉnh có 148 xã phường, sau khi sáp nhận còn 48 đơn vị hành chính gồm 5 phường, 43 xã giảm hơn 67%.

Một góc TP Bến Tre. Ảnh: Thường Sơn

Cụ thể, TP Bến Tre từ 16 xã phường, sau khi sắp xếp cùng một số xã tại huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm sẽ còn 5 phường gồm: An Hội, Bến Tre, Sơn Đông, Phú Tân, Phú Khương.

Các huyện còn lại gồm Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri từ 132 xã sau sáp nhập sẽ còn 43 xã.

Dự kiến trong tuần này địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân, cử tri để thông qua nghị quyết về phương án sáp nhập.

Đăng Khoa - Bùi Toàn - Thường Sơn