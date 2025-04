Phương án chi tiết sáp nhập xã phường của tỉnh Thái Bình

Tên huyện và thành phố Tên các xã, phường, thị trấn hiện nay Dự kiến tên xã sau sắp xếp

TP Thái Bình Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên, Tiền Phong, Tân Bình, Phúc Thành, Tân Hà, Tân Phong Thái Bình

Trần Lãm, Kỳ Bá, Vũ Đông, Vũ Lạc, Vũ Chính, Tây Sơn Trần Lãm

Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Quang Trung, Phú Xuân Trần Hưng Đạo

Hoàng Diệu, Đông Mỹ, Đông Hòa, Đông Dương Trà Lý

Phú Khánh, Vũ Phúc, Song An, Trung An, Nguyên Xá Vũ Phúc

Thái Thụy Diêm Điền, Thụy Hải, Thụy Trình, Thụy Bình, Thụy Liên Thái Thụy

Thụy Trường, Thụy Xuân, An Tân, Hồng Dũng Đông Thụy Anh

Thụy Quỳnh, Thụy Văn, Thụy Việt Bắc Thụy Anh

Thụy Sơn, Dương Phúc, Thụy Hưng Thụy Anh

Thụy Thanh, Thụy Phong, Thụy Duyên Nam Thụy Anh

Thái Phúc, Dương Hồng Thủy Bắc Thái Ninh

Thái Thượng, Hòa An, Thái Hưng, Thái Nguyên Thái Ninh

Mỹ Lộc, Tân Học, Thái Đô, Thái Xuyên Đông Thái Ninh

Thái Thọ, Thái Thịnh, Thuần Thành Nam Thái Ninh

Sơn Hà, Thái Giang Tây Thái Ninh

Thụy Chính, Thụy Dân,Thụy Ninh Tây Thụy Anh

Tiền Hải Tiền Hải, Tây Ninh, Tây Lương, Vũ Lăng, An Ninh Tiền Hải

Phương Công, Vân Trường, Bắc Hải Tây Tiền Hải

Tây Giang, Ái Quốc Ái Quốc

Đông Cơ, Đông Lâm, Đông Minh, Đông Hoàng Đồng Châu

Đông Xuyên, Đông Quang, Đông Long, Đông Trà Đông Tiền Hải

Nam Thịnh, Nam Tiến, Nam Chính, Nam Cường Nam Cường

Nam Phú, Nam Hưng, Nam Trung Hưng Phú

Nam Hồng, Nam Hà, Nam Hải Nam Tiền Hải

Quỳnh Phụ Quỳnh Côi, Quỳnh Hội, Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hưng Quỳnh Phụ

Quỳnh Hoa, Quỳnh Minh, Quỳnh Giao, Quỳnh Thọ Ninh Thọ

Châu Sơn, Quỳnh Khê, Quỳnh Nguyên Nguyễn Du

Trang Bảo Xá, An Vinh, Đông Hải Quỳnh An

Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Ngọc Ngọc Lâm

An Cầu, An Ấp, An Lễ, An Quý Đồng Bằng

An Đồng, An Hiệp, An Thái, An Khê A Sào

An Bài, An Vũ, An Ninh, An Mỹ, An Thanh Phụ Dực

An Dục, An Tràng, Đồng Tiến Tân Tiến

Đông Hưng Đông Hưng, Đông La, Đông Các, Đông Sơn, Đông Hợp, Nguyên Xá Đông Hưng

Liên An Đô, Lô Giang, Mê Linh, Phú Lương Bắc Tiên Hưng

Phong Dương Tiến, Phú Châu Đông Tiên Hưng

Xuân Quang Động, Đông Hải Nam Đông Hưng

Hà Giang, Đông Kinh, Đông Vinh Bắc Đông Quang

Đông Cường, Đông Xá, Đông Phương Bắc Đông Hưng

Đông Quan, Đông Á, Đông Tân Đông Quan

Liên Hoa, Hồng Giang, Trọng Quan, Minh Phú Nam Tiên Hưng

Hồng Bạch, Thăng Long, Minh Tân, Hồng Việt Tiên Hưng

Hưng Hà Hưng Hà, Minh Khai, Kim Chung, Hồng Lĩnh, Văn Lang, Thống Nhất , Hòa Bình Hưng Hà

Tân Tiến, Thái Phương, Đoan Hùng, Phúc Khánh Phúc Khánh

Minh Tân, Độc Lập, Hồng An Độc Lập

Trí Hòa, Minh Hòa, Hồng Minh Hồng Minh

Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô. Chi Lăng Thần Khê

Quang Trung, Văn Cẩm, Duyên Hải Duyên Hải

Canh Tân, Tân Hòa, Cộng Hòa, Hòa Tiến Cộng Hòa

Hưng Nhân, Tân Lễ, Tiến Đức, Thái Hưng. Liên Hiệp Long Hưng

Kiến Xương Kiến Xương, Bình Minh, Quang Minh, Quang Bình, Quang Trung Kiến Xương

Lê Lợi, Thống Nhất Lê Lợi

Vũ Lễ, Hòa Bình, Quang Lịch Quang Lịch

Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Quý, Vũ Trung Vũ Quý

Minh Quang, Bình Thanh, Minh Tân Bình Thanh

Bình Định, Hồng Tiến, Nam Bình Bình Định

Vũ Công, Hồng Vũ Hồng Vũ

Bình Nguyên, Thanh Tân, An Bình Bình Nguyên

Trà Giang, Hồng Thái, Quốc Tuấn Hồng Thái

Vũ Thư Vũ Thư, Minh Quang, Tam Quang, Dũng Nghĩa, Minh Khai , Hòa Bình Vũ Thư

Song Lãng, Hiệp Hòa, Minh Lãng Thư Trì

Tự Tân, Bách Thuận, Tân Lập Tân Thuận

Việt Thuận, Vũ Hội, Vũ Vinh, Vũ Vân Thư Vũ

Vũ Đoài, Duy Nhất, Hồng Phong, Vũ Tiến Vũ Tiên