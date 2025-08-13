Phương án cấm đường phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Tối 13/8, Công an TP Hà Nội thông báo cấm và hạn chế phương tiện trên hàng trăm tuyến đường từ vành đai 3 trở vào trung tâm Thủ đô để phục vụ đại lễ A80.

Ngoài cấm đường trong ngày 2/9 - ngày chính lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80), Công an thành phố còn cấm đường phục vụ tổng hợp luyện lần một từ 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần hai từ 20h ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.

Các tuyến đường và phố sẽ cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Ngoài ra, còn có các tuyến Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Thời gian cấm phương tiện từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8, từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8, từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8, từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8 và từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ đại lễ A80. Ảnh: Việt An

Cũng trong thời gian trên, Công an Hà Nội sẽ tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến đường phía bên trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2 sẽ tạm cấm ôtô tải có khối lượng từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Ngoài ra, một số tuyến đường trong khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3 sẽ hạn chế lưu thông đối với ôtô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ôtô cá nhân, xe môtô.

Đối với một số tuyến đường từ vành đai 3 hướng ra ngoại thành, gồm quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18, Công an Hà Nội hạn chế lưu thông phương tiện, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm.

Trong thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau: Ôtô trong diện tạm cấm từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thì di chuyển qua cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Phương tiện từ vành đai 3 trở vào trung tâm bị cấm, hạn chế lưu thông. Đồ họa: Hoàng Khánh

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: Cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) thì di chuyển theo hướng: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ôtô tải từ 10 tấn trở lên di chuyển trên vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các nút giao trên đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện A80 có thể chọn đi các phương tiện công cộng, hoặc đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh quảng trường Ba Đình.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Việt An