Phục dựng di ảnh anh hùng Võ Thị Sáu

Chân dung bốn nữ anh hùng liệt sĩ đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có chị Võ Thị Sáu, được phục dựng ảnh màu.

Di ảnh do nhóm họa sĩ trẻ của tổ chức Trái tim người lính Việt Nam thực hiện sau khi sưu tầm từ nhiều nguồn. Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - người sáng lập và chủ tịch của tổ chức - cho biết đặc thù ngành công an là toàn bộ thông tin cá nhân đều được bảo mật, hầu như không có hình ảnh. Do vậy, việc phục dựng gặp nhiều khó khăn. Theo ông Đặng Vương Hưng, các di ảnh chỉ mang tính tượng trưng, nhắc nhớ truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Từ trên xuống, trái qua phải: Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, Cao Kỳ Vân, Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). 14 tuổi, chị tham gia Đội Công an quận, làm trinh sát, thực hiện nhiệm vụ "phá tề, trừ gian". Năm 1948-1949, chị thực hiện nhiều trận đánh như ném lựu đạn vào cuộc mít tinh tại chợ Đất Đỏ và tiêu diệt Cai tổng Tòng. Tháng 2/1950, chị bị bắt trong một trận tập kích ném lựu đạn. Dù bị tra tấn dã man suốt một tháng tại nhà tù Đất Đỏ, sau đó chuyển về khám Chí Hòa, chị không khai báo. Năm 1951, chị bị thực dân Pháp kết án tử hình và đưa ra Côn Đảo, hy sinh vào sáng 23/1/1952.

Ngoài anh hùng Võ Thị Sáu còn có di ảnh của ba liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi - tên thật là Trần Thị Lời (1911-1950), Cao Kỳ Vân - tên đúng là Nguyễn Thị Được (1925-1950), Bùi Thị Cúc - tên gốc Trần Thị Lan (1930-1951).

Ban tổ chức còn trao lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bốn di ảnh, trong đó có hình của ông Dương Quang Trị (1914-1983), người trực tiếp tham gia tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt tại Đài phát sóng Bạch Mai, giới thiệu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 9/1945. Các liệt sĩ còn lại là Nguyễn Văn Giang (1930-1953), Nguyễn Chí Cường (1947-1969), Dương Văn Cam (1951-1974).

Tổ chức Trái tim người lính ra mắt năm 2020, sau một thời gian hoạt động trên mạng xã hội với hình thức diễn đàn của những cựu chiến binh. Những năm qua, tổ chức đã mở rộng nhiều khu vực, thành lập câu lạc bộ ở các địa phương, có nhiều hoạt động tri ân người lính, lan tỏa giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Hồi tháng 4/2024, tổ chức này phối hợp một số đơn vị giới thiệu chương trình phục dựng di ảnh của những anh hùng liệt sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ như Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Ngọc Vân, Thâm Tâm.