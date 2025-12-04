Phú Thọ sắp có khu đô thị sinh thái hơn 100.000 tỷ đồng

Khu đô thị phức hợp sinh thái thuộc Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) vừa được chấp thuận đầu tư với quy mô vốn hơn 100.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án nằm trên địa bàn phường Vĩnh Yên và 4 xã Bình Nguyên, Yên Lạc, Xuân Lãng, Nguyệt Đức. Nguồn cung dự án khoảng 12.600 căn nhà liền kề, hơn 11.300 căn biệt thự và gần 14.400 căn chung cư.

Bên cạnh nhà ở, dự án còn có công trình thương mại dịch vụ phục vụ văn hóa, du lịch, thể thao, văn phòng, các công trình khác để bán, cho thuê, thuê mua với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 102.800 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD), chưa gồm tiền sử dụng, cho thuê đất. Tiến độ triển khai trong 9 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao, chuyển mục đích sử dụng đất.

Khu đô thị phức hợp sinh thái này được định hướng trở thành khu đô thị phức hợp hiện đại, thông minh gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, sự kiện quốc tế, thể thao, dịch vụ xung quanh hồ Sáu Vó.

Dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lưu ý tác động của dự án tới bảo tồn hệ sinh thái mặt nước, thủy sinh, nguồn nước và hạn chế tối đa việc san lấp hồ, ao, sông, kênh.

Doanh nghiệp cần đảm bảo ổn định đời sống, nâng cao thu nhập, phúc lợi cho người dân trong vùng, nhất là việc chuyển đổi nghề, quỹ đất dành cho xây dựng nghĩa trang.

Từ 1/7, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch. Mới đây, Phú Mỹ Hưng cũng lựa chọn Phú Thọ là điểm đến tiếp theo để mở rộng hoạt động tại miền Bắc, sau Bắc Ninh.

Ngọc Diễm