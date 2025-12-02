Phú Thọ mời đầu tư khu đô thị hơn 2.200 tỷ đồng ở Kim Bôi

Khu đô thị sinh thái khoáng thiên nhiên Legacy Kim Bôi có quy mô hơn 67 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố mời nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị thị trấn Bo tại huyện Kim Bôi cũ, nay thuộc xã Kim Bôi. Dự án có tên thương mại là khu đô thị sinh thái khoáng thiên nhiên Legacy Kim Bôi.

Quy mô dự án hơn 67 ha, trong đó đất ở chiếm 23%, còn lại là đất quảng trường, cây xanh, mặt nước, thương mại dịch vụ... Dự án còn được bố trí khu vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khoáng nóng onsen, resort nghỉ dưỡng. Nhà đầu tư sẽ được tỉnh chọn qua phương thức đấu thầu.

Nguồn cung của dự án này gồm 798 lô đất liền kề, biệt thự xây thô hoàn thiện mặt ngoài, cao 3-5 tầng. Nhà đầu tư phải dành tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở để phát triển nhà ở xã hội. Quy mô dân số dự án gần 3.200 người.

Tổng vốn đầu tư khu đô thị hơn 2.200 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng gần 230 tỷ. Tiến độ triển khai dự án trong 5 năm, dự kiến hoàn thành vào quý III/2029.

Từ 1/7, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch. Trong lĩnh vực du lịch sinh thái, tỉnh đã thu hút và phát triển nhiều dự án suối khoáng nóng, tập trung ở khu vực Thanh Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn như Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, Apec Mandala Retreats Kim Bôi, Serena Kim Bôi Resort...

Đình Trí