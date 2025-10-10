Phú Quốc là đảo đẹp nhất châu Á, thứ ba thế giới

Các chuyên gia du lịch, du khách quốc tế đã bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp nhất châu Á, đứng thứ ba thế giới năm 2025.

Danh sách Các đảo đẹp nhất thế giới 2025, xếp hạng theo bình chọn của các chuyên gia và du khách, được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler công bố hôm 7/10.

Đảo Phú Quốc của Việt Nam xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng khu vực châu Á, với tổng điểm 95,51/100. Số điểm này được chấm theo mức độ hài lòng với điểm đến, trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, vẻ đẹp của các bãi biển, ẩm thực độc đáo cho đến sự hiếu khách.

Điểm số ấn tượng cũng đã đưa đảo Ngọc vươn lên đứng thứ 3 toàn cầu, sau hai đảo đến từ Mỹ là Kiawah và Hilton Head, vượt xa các tên tuổi nổi tiếng khác như Maldives (92,31), Maui của Hawaii (93,35), Bali (89,84) hay Phuket (84,62).

Danh sách được chia theo 8 khu vực: Mỹ, châu Á, châu Âu, châu Phi và Ấn Độ Dương, Australia và Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, vùng biển Caribbean và Đại Tây Dương.

Giải thưởng này nằm trong khuôn khổ Reader's choice Awards. Đây là một trong những giải thưởng thường niên uy tín và danh giá nhất trong ngành du lịch toàn cầu với lịch sử 38 năm tổ chức. Gần một triệu người tham gia đã chấm điểm, bình chọn cho các hạng mục của giải thưởng, dựa trên các tiêu chí như mang lại trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất, sự an toàn, thuận tiện, giá cả, cảnh quan. Theo ban tổ chức, các danh sách được bình chọn ví như "cẩm nang cho hành trình sắp tới của du khách".

Bãi Khem, Phú Quốc. Ảnh: Anh Tuấn

Phú Quốc là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, cách phường Rạch Giá 120 km và phường Hà Tiên 45 km. Nhìn trên bản đồ, Phú Quốc có hình dáng con cá đang vẫy đuôi và là một trong những đảo lớn nhất nước với diện tích 580 km2.

Trong top 10, Thái Lan và Philippines có nhiều đại diện vào danh sách nhất, khi mỗi quốc gia chia nhau ba điểm đến. Ba đại diện còn lại đến từ Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chợ đêm Vui Phết, Phú Quốc. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài danh sách các đảo, giải thưởng Reader's choice Awards năm nay còn vinh danh các hạng mục khác như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, hãng hàng không và tàu lửa, sân bay, spa. Tại hạng mục các spa nằm trong khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, Việt Nam có đại diện là TIA Wellness Resort, nằm tại thành phố Đà Nẵng.

Nơi đây được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm nghỉ dưỡng kết hợp hoàn hảo giữa chăm sóc sức khỏe và sự sang trọng tinh tế". Trong hành trình chăm sóc sức khỏe, du khách sẽ lưu trú tại những biệt thự hồ bơi riêng, với tông đen - trắng chủ đạo và được bao quanh bởi những hàng tre tạo cảm giác riêng tư.

TIA Wellness Resort nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, nhìn từ trên cao. Ảnh: Booking

Anh Minh