Phong tỏa đường chuẩn bị sơ duyệt mừng 80 năm Quốc khánh

Cấm đường chuẩn bị lễ sơ duyệt
Người dân đến nhận chỗ sớm xem sơ duyệt
Tại ga Hà Nội phía đường Lê Duẩn, từ 12h đã có nhiều người đến nhận chỗ xem sơ duyệt. Trong ảnh là nhóm nữ cựu chiến binh đi tàu từ Thanh Hóa ra sáng nay. Cả bốn người đều từng tham gia duyệt binh năm 1975. Tại ga Hà Nội, lực lượng chức năng đã dựng 4 nhà bạt lớn phục vụ nhân dân và một trạm y tế.
Sơ duyệt cấp quốc gia
Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay.
Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Đồng thời, tại đầu cầu Khánh Hòa sẽ có phần thuyết minh trực tiếp (qua màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Theo kế hoạch, để phục vụ cho buổi sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80 vào 20h ngày 27/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau. So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sớm hơn 5 giờ, từ 12h hôm nay đến 2h ngày mai.
10h00
Các tuyến đường đoàn diễu binh và xe quân sự, công an đi qua
9h30
Lịch cấm đường hôm nay
Người dân cắm trại, đội mưa 20 tiếng chờ diễu binh
Từ khuya hôm trước đến rạng sáng nay, hàng trăm người mang áo mưa, bạt trải, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, quanh quảng trường Ba Đình để giữ góc nhìn tốt nhất theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh tối cùng ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/8 Hà Nội có mưa vừa, mưa to, kèm giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến chiều mưa sẽ giảm dần. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.
Thay đổi kế hoạch bay hợp luyện
Theo kế hoạch, sáng nay Quân chủ Phòng không - Không quân sẽ bay khí tượng lúc 8h. Sau đó trực thăng treo cờ bay vào trước, tiếp theo là máy bay vận tải và các máy bay phản lực theo sau. Tuy nhiên do độ ẩm cao có mưa mây thấp dưới 300 m nên tất cả máy bay không bay hợp luyện, mà chuyển qua ngày mai khi thời tiết thuận lợi.
Lũ báo động một trên sông Nhuệ và Đáy
Mưa lớn hai ngày qua khiến mực nước các sông đang dâng cao. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lúc 6h hôm nay mực nước trên sông Tô Lịch tại cầu Cống Mọc 4,27 m, tại đập Thanh Liệt 4,67 m; sông Kim Ngưu tại cống quay 4,37 m; sông Sét tại cầu Nguyễn An Ninh 3,26 m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông 5,63 m.
Mực nước trên sông Nhuệ tại Đồng Quan đã lên 4,02 m, sông Đáy tại Ba Thá 5,56 m, vượt báo động một nên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã lệnh báo động một trên hai sông. Trong thang đo lũ, báo động một là cấp thấp nhất, bắt đầu gây ngập lụt nhẹ tại các vùng đất thấp, nguy cơ đe dọa an toàn của một số khu vực, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.
Sáng nay Hà Nội còn 22 điểm úng ngập
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đến 6h, thành phố còn các điểm úng ngập, ứ đọng nước, giao thông đi lại khó khăn gồm: Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội); Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam); khu đô thị RESCO; ngõ 89 Lạc Long Quân; đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ); Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai).
Ngoài ra, còn các ngõ 165 Thái Hà; Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng); Nguyễn Văn Trỗi; Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên); đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall); Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm); gầm chui xe lửa Thiên Đức, hầm chui số 3, 5, 6 và Km9+656 đại lộ Thăng Long; Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình); Khu Tổng cục V - Bộ Công An; Yên Xá; Cầu Bươu (Từ bệnh viện K - Mương Yên Xá).
Trước đó lúc cao điểm sáng 26/8, nội thành Hà Nội ghi nhận 80 điểm ngập, điểm sâu nhất như Dương Đình Nghệ tới một mét.
