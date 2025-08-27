Phong tỏa đường chuẩn bị sơ duyệt mừng 80 năm Quốc khánh

Sơ duyệt cấp quốc gia

Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Đồng thời, tại đầu cầu Khánh Hòa sẽ có phần thuyết minh trực tiếp (qua màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Chiến sĩ công binh Tiểu đoàn 544 Bộ Tư lệnh Thủ đô dò mìn, vật nổ trước khi lễ sơ duyệt diễn ra, khu vực đường Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch, để phục vụ cho buổi sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80 vào 20h ngày 27/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau. So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sớm hơn 5 giờ, từ 12h hôm nay đến 2h ngày mai.