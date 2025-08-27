VnExpress Thời sự

this

Cuộc thi Vietnam Vibes By Vietravel
Thứ tư, 27/8/2025, 11:15 (GMT+7)

Phong tỏa đường chuẩn bị sơ duyệt mừng 80 năm Quốc khánh

Còn hơn 6 tiếng nữa sẽ đến giờ sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các lực lượng đang ráo riết chuẩn bị, người dân bắt đầu đổ về các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình.

Chi tiết
Mới nhất Cũ nhất

  • Cấm đường chuẩn bị lễ sơ duyệt

    z6949779036550-791aeb91dc528bf-9739-9898

    13h, các tuyến đường quanh khu vực diễn ra lễ sơ duyệt bắt đầu được phong tỏa. Ảnh: Đức Đồng

    z6949779897629-73ffb6df05c7181-9878-3130

    Lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: Đức Đồng

  • Người dân đến nhận chỗ sớm xem sơ duyệt

    Tại ga Hà Nội phía đường Lê Duẩn, từ 12h đã có nhiều người đến nhận chỗ xem sơ duyệt. Trong ảnh là nhóm nữ cựu chiến binh đi tàu từ Thanh Hóa ra sáng nay. Cả bốn người đều từng tham gia duyệt binh năm 1975. Tại ga Hà Nội, lực lượng chức năng đã dựng 4 nhà bạt lớn phục vụ nhân dân và một trạm y tế.

    z6949632184148-5dbe7642fbb127e-2335-3633

    Nhóm nữ cựu chiến binh đi tàu từ Thanh Hóa ra Hà Nội để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Viết Tuân

    z6949669258359-2bb7a18dafa5707-6958-3153

    Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường từng làm tình báo quân đội trong kháng chiến chống Mỹ, đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binh từ sáng sớm. Ông mang theo bức ảnh chụp hôm 30/4/1975 khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Ảnh: Viết Tuân

    z6949656484301-a5f16353ba49917-2411-8273

    Một điểm phát bánh nước miễn phí cho người dân đi xem diễu binh trên phố Liễu Giai. Ảnh: Huy Mạnh

  • Sơ duyệt cấp quốc gia

    Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay.

    Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Đồng thời, tại đầu cầu Khánh Hòa sẽ có phần thuyết minh trực tiếp (qua màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

    z6949335728395-17e4bc2d13f124e-7484-7011
    z6949335615395-00d1610cd7deb70-8443-1731

    Chiến sĩ công binh Tiểu đoàn 544 Bộ Tư lệnh Thủ đô dò mìn, vật nổ trước khi lễ sơ duyệt diễn ra, khu vực đường Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Ảnh: Thanh Tùng

    Theo kế hoạch, để phục vụ cho buổi sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80 vào 20h ngày 27/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau. So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sớm hơn 5 giờ, từ 12h hôm nay đến 2h ngày mai.

  • 10h00

    Các tuyến đường đoàn diễu binh và xe quân sự, công an đi qua

    pc-a80-huong-di-1756272726-175-9031-1735

    Các tuyến đường diễu binh đi qua. Đồ họa: Hoàng Khánh

  • 9h30

    Lịch cấm đường hôm nay

    1-pc-map-cam-duong-qk-01-17562-6157-1891

    Thời gian và các tuyến đường bị cấm hôm nay. Đồ họa: Tạ Lư

  • Người dân cắm trại, đội mưa 20 tiếng chờ diễu binh

    Từ khuya hôm trước đến rạng sáng nay, hàng trăm người mang áo mưa, bạt trải, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, quanh quảng trường Ba Đình để giữ góc nhìn tốt nhất theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh tối cùng ngày.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/8 Hà Nội có mưa vừa, mưa to, kèm giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến chiều mưa sẽ giảm dần. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

    z6948853821229-73e8a57740225ec-7551-5926

    Người dân đội mưa, tập trung ở góc đường Trần Phú - Hùng Vương - Lê Trực, cách quảng trường Ba Đình khoảng 500 m chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành, mừng 80 Quốc Khánh vào tối nay. Ảnh: Võ Thạnh

    z6949312802051-5dfe5ee9c4b0b95-6449-2469

    Nhà bạt do quân đội dựng gần quảng trường Ba Đình để phục vụ người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay. Ảnh: Đức Đồng

  • Thay đổi kế hoạch bay hợp luyện

    Theo kế hoạch, sáng nay Quân chủ Phòng không - Không quân sẽ bay khí tượng lúc 8h. Sau đó trực thăng treo cờ bay vào trước, tiếp theo là máy bay vận tải và các máy bay phản lực theo sau. Tuy nhiên do độ ẩm cao có mưa mây thấp dưới 300 m nên tất cả máy bay không bay hợp luyện, mà chuyển qua ngày mai khi thời tiết thuận lợi.

  • Lũ báo động một trên sông Nhuệ và Đáy

    Mưa lớn hai ngày qua khiến mực nước các sông đang dâng cao. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lúc 6h hôm nay mực nước trên sông Tô Lịch tại cầu Cống Mọc 4,27 m, tại đập Thanh Liệt 4,67 m; sông Kim Ngưu tại cống quay 4,37 m; sông Sét tại cầu Nguyễn An Ninh 3,26 m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông 5,63 m.

    Mực nước trên sông Nhuệ tại Đồng Quan đã lên 4,02 m, sông Đáy tại Ba Thá 5,56 m, vượt báo động một nên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã lệnh báo động một trên hai sông. Trong thang đo lũ, báo động một là cấp thấp nhất, bắt đầu gây ngập lụt nhẹ tại các vùng đất thấp, nguy cơ đe dọa an toàn của một số khu vực, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.

  • Sáng nay Hà Nội còn 22 điểm úng ngập

    Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đến 6h, thành phố còn các điểm úng ngập, ứ đọng nước, giao thông đi lại khó khăn gồm: Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội); Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam); khu đô thị RESCO; ngõ 89 Lạc Long Quân; đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ); Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai).

    ngap6-1756271097-1756271109-4887-1756271

    Khu vực đại lộ Thăng Long trước Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vẫn còn ngập sáng nay. Ảnh: Huy Mạnh

    Ngoài ra, còn các ngõ 165 Thái Hà; Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng); Nguyễn Văn Trỗi; Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên); đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall); Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm); gầm chui xe lửa Thiên Đức, hầm chui số 3, 5, 6 và Km9+656 đại lộ Thăng Long; Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình); Khu Tổng cục V - Bộ Công An; Yên Xá; Cầu Bươu (Từ bệnh viện K - Mương Yên Xá).

    Trước đó lúc cao điểm sáng 26/8, nội thành Hà Nội ghi nhận 80 điểm ngập, điểm sâu nhất như Dương Đình Nghệ tới một mét.

    Nhóm phóng viên

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
Ý kiến Nội dung chính
×